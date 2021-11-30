وزير الإنتاج الحربي يؤكد أهمية التعاون مع فرنسا في «الصناعات الدفاعية»

أكد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، أهمية تعميق التعاون بين مصر وفرنسا، في مجال الصناعات الدفاعية، من خلال إنشاء مشروعات مشتركة، وذلك بالاستفادة من التكنولوجيا الفرنسية المتطورة، لافتاً إلى أن التعاون العسكري يرتكز بين البلدين أيضاً على الحوار الاستراتيجي الذي يسمح بتبادل الرؤى فيما يتعلق بتطوير الصناعات العسكرية، وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال نظم الدفاع والتسليح، وكذا تبادل التحليلات بشأن مختلف القضايا الدولية.

وجاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء olivier lecointe ممثل هيئة التسليح بفرنسا، وذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي، على هامش فاعليات اليوم الثاني لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021» المقام في الفترة من 29 نوفمبر، وحتى 2 ديسمبر المقبل.

عمق العلاقات المصرية الفرنسية

وأشار «مرسي» إلى أن هذا اللقاء، يأتي للتأكيد على عمق العلاقات بين الجانبين المصري والفرنسي، وتم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية لوزارة الإنتاج الحربي، وكذا إمكانيات هيئة التسليح الفرنسية؛ لبحث سبل إيجاد مجالات للتعاون المشترك بين الوزارة والهيئة، معرباً عن تقديره لحرص الشركات الفرنسية المختلفة على المشاركة بفاعلية في معرض «EDEX 2021» بأبرز منتجاتها التي يتم تصنيعها وفقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية، معرباً عن تطلعه إلى تعميق علاقات التعاون مع الجانب الفرنسي من خلال التصنيع المشترك وتدريب العمالة الفنية وتبادل الخبرات التصنيعية والتكنولوجية.

وقال olivier lecointe، ممثل هيئة التسليح بفرنسا، إن تاريخ التعاون العسكري بين فرنسا ومصر راسخ وممتد، لافتاً إلى وجود العديد من صفقات التعاون العسكري التي تمت بالسنوات الأخيرة بين البلدين، وساعد فى إتمامها توجيهات القيادة السياسية المصرية التى تعي جيداً مخاطر المرحلة ومستقبل المنطقة، مضيفاً أن العلاقات الثنائية لاقت في السنوات الأخيرة، تدعيماً بصورة واضحة، بدافع من الإرادة المشتركة لإقامة شراكة طويلة المدى بين البلدين، مشدداً على أهمية استمرار توطيد هذه العلاقات الوثيقة، مشيراً إلى أن مصر تلعب دورًا مركزياً لصالح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وأنها شريك رئيسي لفرنسا.

وأشاد ممثل هيئة التسليح الفرنسية، بدور وزارة الإنتاج الحربي، التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر، وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، من خلال استفادتها من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني، لافتاً إلى أن القدرات الهائلة التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي المصري، تشجع مختلف الجهات والشركات الفرنسية على التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم.

فتح آفاق جديدة للتعاون مع فرنسا

فيما أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، حرص وزارة الإنتاج الحربي، على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب الفرنسي في كافة مجالات التصنيع، معرباً عن ترحيب الوزارة باستقبال الوفود الفنية للشركات الفرنسية المختلفة لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي؛ للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها وتحديد مجالات التعاون.

وأشار إلى أن الجانب الفرنسي، أشاد خلال اللقاء، بتنظيم معرض «EDEX 2021»، وأعربوا عن تمنياتهم للمعرض بالنجاح وتحقيق أهدافه.