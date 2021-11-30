متحدث الإنتاج الحربي: لدينا 16 مصنعا وعدة دول تطلب شراء السلاح المصري

قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الدولة للإنتاج الحربي، إن كل منتجات الإنتاج الحربي تستخدمها القوات المسلحة المصرية، وهذا يعد تسويقا للمنتج، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على افتتاح معرض الصناعات العسكرية «إيديكس 2021»، موضحا أنه يوجد 16 مصنعا تابعا للوزارة، يتم إنتاج فيه أحدث الأسلحة بجانب قطاع خاص للتدريب ومركز للتميز وشركة وأكاديمية هندسية ومدارس تكنولوجية، لافتا إلى أن المعرض ظهر فيه الرشاش المتعدد للمرة الأولى.

وزارة الإنتاج الحربي تعمل على 5 محاور

وأضاف «بكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الوزارة تعمل خلال 5 محاور تهتم بالدراسة والتدريب والتطوير والأبحاث والآي تي، لافتا إلى أنه يدعو جميع الشباب للذهاب إلى المعرض، من أجل التعرف على أحدث منتجات «الإنتاج الحربي» المصرية، مؤكدا أنه توجد عدة دول تطلب شراء السلاح المصري وتسأل دائما عن تطور الأسلحة المصرية.

عكاشة: مصر قدمت نموذجا يُحتذى به

من جهة أخرى، قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر قدمت معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيدكس 2021»، ليكون نموذجا جديدا للصناعة، وسط حفاوة عالمية على منتج مصر العسكري المتقدم، ومناقشات مع ممثلي الدول المختلفة في الشؤون العسكرية.

عكاشة: مصر لديها ثروة استراتيجية

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر لديها ثروة استراتيجية ولديها من يحميها، ولديها قدرة فاعلة على الأرض، بحيث لا يستطيع أحد الاقتراب منها، موضحا أن القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية حريص على استجلاب الشركات العالمية، للتنسيق معها في تصنيع أحدث المنتجات والاشتراك في نقل التكنولوجيا العسكرية.