«الإنتاج الحربي» تبحث التعاون مع «تاليس» الفرنسية ضمن فعاليات «إيديكس»

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، الجناح الفرنسي المشارك ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، واطلع على معروضات الشركات الفرنسية، مشيدا بالمشاركة المتميزة للجانب الفرنسي بالمعرض، الذي يعقد بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وزير الإنتاج الحربي يلتقي نائب رئيس شركة تاليس

وخلال الجولة، التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي بمارك دارمون نائب رئيس شركة «تاليس» لشئون الاتصالات، بجناح الشركة، إذ أشاد الوزير بمعروضاتها وإمكاناتها التكنولوجية والفنية عالية المستوى، مشددا على أن وزارة الإنتاج الحربي، حريصة على استمرار تبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات التي تعمل بها «تاليس»، خاصةً في مجال الاتصالات والبحوث والتطوير وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات المتخصصة، مثمنا العلاقة الوطيدة بين الجانبين والتي تمتد لسنوات سابقة.

مرسي: مصر لاعبا رئيسيا في القدرات العسكرية والدفاعية

وأكد الوزير «مرسي»، أنه على مدار الأعوام القليلة الماضية، أصبحت مصر لاعبًا رئيسيًا ومؤثرًا في المنطقة على مستوى القدرات العسكرية والدفاعية، لذلك تتطلع وزارة الإنتاج الحربي، لعقد المزيد من الشراكات الناجحة مع مختلف اللاعبين الدوليين، لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة بمجال تصنيع النظم الدفاعية.

وأشاد مارك دارمون نائب رئيس شركة «تاليس» لشئون الاتصالات بتنظيم «EDEX 2021»، والدور والجهد المبذول من وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، للخروج بشكل مشرف يليق بمكانة مصر وريادتها، وجرى التأكيد على العلاقات الثنائية القوية بين مصر وفرنسا، مؤكدا اهتمام الشركات الفرنسية بتعميق التعاون مع الشركات المصرية في المرحلة الراهنة، خاصةً في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات حيوية ولافتة على كل الأصعدة.

دارمون: «تاليس» حريصة على التواصل والتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي

وأوضح «دارمون»، أنه جرى خلال اللقاء، عرض آخر المستجدات التكنولوجية من حيث الحلول والأنظمة التي تمتلكها الشركة في المجالات ذات الصلة، وجرى بحث الملامح الأساسية للتعاون بين الطرفين، مضيفا أن «تاليس» حريصة على التواصل والتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لتنمية الشراكة معها، اعتمادا على العلاقات الجيدة بين الجانبين، والتي تمتد لسنوات سابقة، نظرًا لما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من خبرات وإمكانات فنية وتصنيعية وبشرية هائلة، بما يساهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، حرص وزارة الإنتاج الحربي، على فتح آفاق أكثر رحابة للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في العديد من المجالات، وتطلع الوزارة لتبادل الرؤى والخبرات، مع كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات الدفاع والتسليح، التي تشارك في معرض «EDEX 2021»، الذي يعد الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية (البرية- البحرية- الجوية) في مصر والقارة الأفريقية.