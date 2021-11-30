مدير «الدفاع الوطني» الأسبق: الإنتاج الحربي يزيد القدرات العسكرية للجيش المصري

قال اللواء أركان حرب محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن هدف إقامة المعارض العسكرية هو تعريف العالم بالقوة والقدرة العسكرية، وهي القدرة البشرية على تنفيذ المهام الموكلة لها من قبل الدولة، ومنها أيضًا تكنولوجيا التسليح المتوافرة، وأيضًا الإنتاج الحربي.

وأضاف «الغباري»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الثلاثاء، أن المعارض العسكرية مهمة ولا تقام في دولة إلا إذا كان لديها إنتاجًا حربيًا، ولديها قدرة على تأمين المعدات العسكرية المعروضة فيها.

400 شركة تشارك في إيديكس 2021

وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن معرض «إيديكس 2021»، تشارك فيه 400 شركة، وحوالي 42 دولة، موضحًا أن الإنتاج الحربي يفيد القوات المسلحة من خلال إنتاج الأسلحة، أو يطور أسلحتها أو يزيد القدرات العسكرية للجيش المصري، ويوفر لها احتياطيات أسلحة وذخيرة تكفي لتنفيذ المهام الموكلة لها.

افتتاح معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية إيديكس 2021

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح أمس الإثنين، معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية «إيديكس 2021».

وقال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لمعرض مصر الدولي للصناعات العسكرية «EDEX 2021»، إن النسخة الأولى من المعرض كانت حلما وطموحا للرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميا، وتحول هذا الحلم إلى توجيهات رئاسية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية، انتهت بإعلان انطلاق النسخة الأولى في عام 2018، والتي شهدت نجاحًا غير معهود لأي نسخة أولى لأي معرض من معارض الدفاع بشهادة كل من شارك في «EDEX-2018» أو زاره أو حتى تابعه من خلال المنصات الإعلامية المختلفة أو المنصات الإلكترونية.