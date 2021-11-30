«البنوك»: لن نشترط تلقي اللقاح لدخول العملاء ونكتفي بارتداء الكمامة

أعلن اتحاد بنوك مصر اليوم الثلاثاء، عن السماح حتى الآن بدخول العملاء لفروع البنوك، بدون شهادة تلقي اللقاح المضاد فيروس كورونا.

من جانبه قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنَّ الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة الطبية، شرط رئيسي لدخول الفروع المصرفية.

السماح للعملاء بدخول الفروع دون شهادات تطعيم كورونا

وكان بنك مصر قد وجه رسالة إلى عملائه، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه مسموح بدخول كافة فروع بنك مصر بدون تقديم شهادة تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، بشرط ارتداء الكمامة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

يأتي ذلك ردًا على ما يتعلق بموقف البنوك من تطبيق قرار مجلس الوزراء، بمنع دخول العاملين غير المتلقين للقاح كورونا، إلى مقرات العمل بالمصارف المحلية، بداية من منتصف نوفمبر الجاري، وكذلك منع دخول المتعاملين غير الملقحين بداية من أول ديسمبر المقبل.

تفاصيل قرار مجلس الوزراء

وفي منتصف أكتوبر الماضي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، في حضور الوزراء والمسؤولين، ليعلن عدم السماح للموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بدخول المنشآت الحكومية، اعتبارًا من منتصف نوفمبر 2021، على أن يسري القرار على المواطنين بدءً من ديسمبر 2021، في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء، وتقليل المخاطر المحتملة من الإصابة بكورونا.

موقف البنوك من قرار مجلس الوزراء

وكان عدد من القيادات المصرفية، أكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الأحد الماضي، استمرار السماح للعملاء بدخول المقرات حتى الآن، دون الحاجة لتقديم شهادات تثبت تلقيهم التطعيم، إذ صرَّح طارق الخولي، رئيس بنك سايب، بحصول أكثر من 90% من العاملين بمصرفه على اللقاح.

فيما أقرت ميرفت سلطان، رئيس بنك التنمية الصناعية، بعدم تطبيق القرار بكامل فروع مصرفها بعد، وجار استكمال تلقي العاملين للقاح.

وفي المقابل، يرى وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري العربي المصري، صعوبة قانونية تطبيق القرار على العملاء، لافتًا إلى عدم تطبيقه على كافة العاملين بمصرفه بعد.

ونصح الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أنَّه على العاملين وكذلك العملاء، الالتزام بالقواعد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، خاصةً في ظل ظهور فيروس جديد.