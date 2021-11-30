متحدث الصحة: سنوفر أماكن للتطعيم بلقاح كورونا أمام الهيئات الحكومية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه متوقع الفترة المقبلة تخصيص أماكن للتطعيم بلقاح كورونا أمام الهيئات الحكومية، مشيرا إلى أن مصر تمر بالموجة الرابعة من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن لم يتم حتى الآن الوصول لذروة هذه الموجة، لافتا إلى أن العالم يبحث عن 3 أسئلة بخصوص المتحور الجديد لمعرفة قدرته على الانتشار وأعراضه، ومعرفة مدى مقاومته للقاحات أو المناعة الطبيعية.

جنوب أفريقيا الأعلى في معدلات الإصابة

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن جنوب أفريقيا هي الأعلى في معدلات الإصابة بالفيروس الجديد ولم تظهر أعراض جديدة على المصابين.

إتاحة التسجيل لأصحاب عمر الـ12 سنة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أغلب المصابين من الفئات غير الحاصلين على التلقيح، موضحا أن الدول التي انتشر فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا مرتبط بقلة التطعيم في هذه الدول، مشيرا إلى فتح التسجيل للحصول على اللقاح لمن يصل عمرهم إلى 12 عاما، موضحا أنه تم استخدام 39 مليون جرعة لتطعيم الأشخاص بين الجرعة والجرعتين، وتعمل الدولة على زيادة هذه النسبة الفترة المقبلة من خلال التحرك في أماكن التجمعات والنوادي مع توقعات بتخصيص أماكن للتطعيم أماكن الهيئات الحكومية، وتسهيل التسجيل على المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني.

السيسي يصادق على قانون الجائحة

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون الخاص بالجائحة، ومصر كانت تحتاج هذا القانون ليكون مستقلا بذاته داخل القانون وهذه القوانين كان بعضها مدرجا ضمن قانون الطوارئ، وبعد إلغاء قانون الطوارئ وجب وجود مستند تشريعي قوي من أجل إيجاد قوة تنفيذية أقوى في ظل جائحة يتحور فيها الفيروس باستمرار.