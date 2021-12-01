أخبار البحيرة اليوم.. شاب يتخلص من حياته وإزالة مكمورات الفحم المخالفة

شهدت محافظة البحيرة اليوم عددا من الأحداث المهمة، والتي كان من أهمها تدشين فرع ثقافة المحافظة فعاليات اليوم الثالث على التوالي من احتفالات قصر ثقافة وادي النطرون، وسط حضور جماهيري كبير مع فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، وقدمت الفرقة مجموعة كبيرة من الأغاني الطربية والوطنية، كما تضمنت الفعاليات عددا من الورش الفنية المتنوعة في تعليم الرسم والخياطة وتدوير الخامات.

إنهاء أعمال الطرق في البحيرة

وأشار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى أنه جارٍ متابعة نهو ورصف الطرق والشوارع الداخلية بمركزى شبراخيت - وادى النطرون بتكلفة إجمالية 26 مليونا و212 ألف جنيه ضمن خطة مديرية الطرق والكباري بالبحيرة.

حفل فني بأوبرا دمنهور

وتشهد أوبرا دمنهور اليوم الأربعاء 1 ديسمبر الساعة السابعة مساء، حفلاً فنياً لمركز تنمية المواهب على مسرح دار لدعم وصقل وتدريب المواهب الفنية المختلفة كأحد أهم الأدوار التي تتبناها دار الأوبرا المصرية لإنشاء جيل جديد من المواهب الشابة.

إزالة 12 مكمورة فحم

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء وائل زغلول بالتنسيق مع إدارة البيئة، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 12 مكمورة فحم مضرة للبيئة ومخالفة للاشتراطات البيئية بقرية الناصر.

واستقبلت مكتبة مصر العامة بدمنهور اليوم القنصل بافيل كيديسوك- مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية ضمن الاحتفالية المقامة بالمكتبة بالتعاون مع المركز الروسي.

وتم مناقشة سبل التعاون المشترك بين المكتبة والمركز من فعاليات ثقافية وفنية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عقد دورات اللغة الروسية، كما قدم القنصل الروسي مجموعة من الروايات الروسية المترجمة المهداة من المركز إلى المكتبة.

ونظمت اليوم إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بقيادة رضا إسماعيل، حملة بمدرسة الأمل للصم والبكم بدمنهور لعمل توعية صحية لعدد 120 طالبا بالمدرسة وتقديم أدوات حماية شخصية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد محافظ البحيرة استمرار حملات التطعيم باللقاح بكل مدن ومراكز المحافظة، وذلك لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات وتوفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين ووقاية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

واشار إلى أنه واعتباراً من اليوم، أول أيام شهر ديسمبر، سيتم منع دخول المواطنين إلى مختلف الجهات والمصالح الحكومية، إلا من حصل على جرعة اللقاح أو من يحمل تحليل pcr حديث يفيد خلوه من الفيروس.

شاب يتخلص من حياته بسبب خلافات زوجية

كما شهدت المحافظة قيام شاب مقيم قرية أبو بكر الصديق بمركز بدر بالتخلص من حياته لخلافات زوجية، كما لقى مسن مصرعه إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية واحد التابعة لمركز إدكو.