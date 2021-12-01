اليوم.. دخول البنوك بالكمامة فقط بدون شرط اللقاح

كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن دخول فروع البنوك المختلفة لا يشترط بداية من اليوم الأربعاء الموافق لـ 1 ديسمبر الحالي تقديم شهادة تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف «الإتربي»، في بيان أمس الثلاثاء، أن اتباع الشروط والإجراءات الوقائية الطبيعية من ارتداء الكمامات الطبية شرط أساسي لدخول كل الفروع التابعة لكل البنوك في مصر، مشيرا إلى أن البنوك لن تشترط وجود شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا مع العملاء من الدخول إلى الفروع.

ولفت «بنك مصر» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أمس الثلاثاء، إلى السماح لكل العملاء بدخول كل فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية دون التقيد بضرورة تقديم العملاء شهادة تطعيم أو تلقي لقاح كورونا المستجد.

الالتزام بالإجراءات الوقائية شروط أساسية لدخول البنك

وأوضحت الصفحة الرسمية للبنك أن الالتزام بباقي الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا مثل ارتداء الكمامات الطبية هي شروط أساسية لدخول فروع البنك دون تغير في تلك الإجراءات.

في 15 أكتوبر الماضي أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، عددا من الإجراءات الجديدة في إطار مكافحة الفيروس المستجد، على رأسها عدم السماح للموظفين غير الحاصلين على اللقاحات من دخول مقار عملهم في المصالح والجهات والمديريات الإدارية بما فيها دواوين الوزارات الحكومية وهو ما جرى تطبيقه في منتصف نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى عدم السماح للمواطنين من دخول مقار دواوين الوزارات والمصالح والجهات والأجهزة الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والتنظمية بداية من اليوم الأربعاء الموافق للأول من شهر ديسمبر الحالي في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد، وتقليل المخاطر المحتملة من الإصابة بالفيروس في إطار خطة الدولة والتدابير الاحترازية.