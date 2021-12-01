مستشار الرئيس: العالم لن يستطيع القضاء على فيروس كورونا.. «مش هينتهي»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن العالم لن يستطيع القضاء على فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ولكن سيتم التعايش معه فقط، متوقعًا أن يتم الحصول على لقاح موسمي كل عام من أجل التعامل مع فيروس كورونا، مؤكدًا أنه تم تطعيم أكثر من 40 مليون مواطن بالجرعة الأولى بلقاح كورونا في مصر، وذلك خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر».

مصر في الموجة الرابعة من فيروس كورونا

وأضاف «تاج الدين»، أن متحور «أوميكرون» تم رصده في جنوب أفريقيا يوم 9 نوفمبر، وانتشر في عدد من الدول، ومن المتوقع أن ينتشر في جميع دول العالم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه تم رصد حالات بسيطة وحالات أخرى شديدة وشديدة جدًا في مصر، لكن ليس من متحور «أوميكرون» بل من المتحورات الأخرى، ومصر في الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مؤكدًا أن التجارب السابقة في التعامل مع الفيروسات المماثلة أثبتت أن العالم لن يستطيع القضاء على كورونا.

ضرورة الحصول على لقاح كورونا

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن حصول عدد كبير من المواطنين على لقاحات كورونا، سواء جرعة واحدة أو جرعتين، يساهم بصورة كبيرة في تقليل الإصابة، مشددًا على ضرورة الحصول على لقاح كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، مثل تحقيق التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وارتداء الكمامة، كما أن حالة الفزاع العالمية من المتحور الجديدة «أوميكرون» مبررة لأننا نتعامل مع متحور مجهول.

مرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» منتشر في جنوب إفريقيا بصورة كبيرة

وأردف الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» منتشر في جنوب أفريقيا بصورة كبيرة، وهناك حديث عن وجود علاقة ما بين متحور «أوميكرون»، ومرض الإيدز، كما أن يحدث في مصر من توافر كل أنواع لقاحات كورونا ملحمة كبيرة جدا، لأن هناك دولا لم تحصل على اللقاحات حتى الآن، مؤكدًا أن أفريقيا تحتاج إلى دعم كبير من الناحية العلمية، وتوفير اللقاحات لأنها تعانى من مشاكل.

الدول المنتجة للقاحات لديها 1.2 مليار جرعة احتياطي

وأكد أن الدول المنتجة للقاحات لديهم 1.2 مليار جرعة احتياطي، وهناك دولًا لم تحصل على اللقاحات حتى الآن، ولذلك ما يحدث في مصر ملحمة كبيرة جدًا، فلدينا كميات ضخمة جدًا ولدينا تدفق في اللقاحات «أنا بسميها ملحمة توفير اللقاحات وهناك إقبال كبير جدًا على اللقاحات»، مؤكدًا أن اللقاحات تكون حائط صد أمام فيروس كورونا والمتحورات السابقة، لكن غير معلوم إلى الآن تأثير تلك اللقاحات على المتحور الجديد أوميكرون.