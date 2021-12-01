كنيسة بالمنيا تطبع نتائج العام الجديد عليها آيات قرآن.. «هي دي المحبة»

طبعت كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقرية بردنوها في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا، عددا من الأجندات ونتائج العام الميلادي الجديد 2022، وعليها آيات قرآنية وصور ذات رمز إسلامي ومنها المسجد الأقصى والمصحف الشريف، كرسالة حب وتأخٍ ودلالة على قوة وصلابة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين.

تصميم النتائج على 3 أشكال تتضمن صورا لها دلالة إسلامية

وصُممت النتائج على 3 أشكال مختلفة، الأول يتضمَّن صورة للمصحف الشريف وبالأعلى الآية القرآنية «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ»، وبالأسفل محبرة داخلها ريشة، والشكل الثاني عبارة عن صورة كبيرة لـ قبة الصخرة بالأقصى الشريف والآية القرآنية «سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»، والشكل الثالث عبارة صورة لمصحف والآية القرآنية «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ» مكتوبة داخل إطار يشبه فانوس رمضان وبجواره طائر على هيئة فراشة.

«عابد» مسلم منزله ملاصق للكنيسة وتربطه محبة بالقس «أيوب»

«هي دي المحبة»، قالها الحاج عابد، 82 عاما، بائع أسماك، وهو يسكن بمنزل ملاصق للكنيسة، إنه كمسلم يعتز بصداقة أخيه القس «أيوب» حيث يتبادلان الزيارات والتهاني في المناسبات وتربطهما علاقات قوية، مشيرا إلى أن القس «أيوب» يهدي له هذه النتيجة كل عام، مستعرضا العديد من مواقف الوحدة والترابط بين الأهالي في مركز مطاي بشكل عام وقرية بردنوها بشكل خاص قائلا: «بردنوها تحديدا متعرفش فيها المسلم من المسيحي كلنا أخوات».

وقال راعي الكنيسة القس أيوب يوسف، إنه يطبع كل عام مجموعة من الأجندات ونتائج العام الميلادي، التي تتضمن آيات قرآنية وصورا للكعبة المشرفة والمسجد الأقصى، ويهديها لإخوته وجيرانه وأصدقائه المسلمين في قرية بردنوها وخارجها، كدليل على المحبة وعمق العلاقات القوية بين الأهالي في محافظة المنيا، مطالبا رجال الدين الإسلامي والمسيحي بتبني مبادرات مماثلة تعبر عن وحدة وسماحة وطيبة وأخلاق الشعب المصري منذ القدم.