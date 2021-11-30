إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي «بني سويف - المنيا»

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور باتجاه المنيا، بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى التكامل بمحافظة المنيا لقرب المسافة، لتلقي العلاج اللازم.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطارا بحادث انقلاب سيارة بالصحراوي

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور بحوالي 12 كيلو اتجاه المنيا بدائرة المحافظة، والذي وجّه على الفور بنقلهم لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف المنيا

ودفع فرع هيئة الإسعاف في مرفق بني سويف بأربع سيارات إلى مكان الحادث، حيث تبين أن المصابين وهم: «إسماعيل عمار درويش، 40 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، ومروه مصطفى يحيي، 21 سنة، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد مصطفى يحيى، 3 سنوات، مصاب جروح وكدمات بإنحاء مختلفة من الجسم، وصفاء عكاشة أحمد، 40 سنة، مصابة جروح وكدمات متفرقة، وجميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط».

نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالمنيا لتلقي العلاج

وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى التكامل بمحافظة المنيا، لإجراء الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة.