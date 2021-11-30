مسجل خطر يصيب سائق بالعمرانية في مشاجرة بسبب أولوية تحميل الركاب

شهدت منطقة العمرانية التابعة لمديرية أمن الجيزة، واقعة مأساوية، بعدما نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين سائق وعاطل داخل أحد الشوارع، بسبب أولوية تحميل الركاب، تطور الأمر واستخدم خلالها العاطل سلاح أبيض (مطواة)، وأحدث إصابة السائق، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم.

بداية الواقعة

بداية التفاصيل، بتلقي الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغ من الأهالي بوجود مشاجرة بشارع ترعة الزمر بنصر الدين، وبالفحص تبين المشاجرة بين سائق يبلغ من العمر 34 عامًا، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وعاطل 47 سنة، مسجل خطر، وبمناقشة المتهم أمام العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث، أدلى بأن سبب الخلافات على أولوية تحميل الركاب.

حبس المتهم 4 أيام

حرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة من ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة.