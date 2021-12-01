ارتفاع الأمواج بالإسكندرية لـ 4 أمتار وخروجها للشوارع.. و«الصرف» تدفع بسيارات شفط

بعد ارتفاع موج بحر الإسكندرية عن منسوبه الطبيعي، والذي وصل لما بين 3 إلى 4.5 متر بسبب هبوب رياح، قامت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية بسحب مياه البحر التي خرجت إلى الشوارع، وذلك لمنع تعطيل حركة المرور أو حدوث أي تجمعات قبل تساقط الأمطار المتوقعة اليوم الأربعاء، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتساقط أمطار على الإسكندرية بعد تكاثر السحب.

وتفقد اللواء محمود نافع، رئيس صرف صحي الإسكندرية، تمركزات مناطق الجمرك ومنتزة أول وثان، لمتابعة أعمال رفع مياه البحر بسبب ارتفاع الأمواج وخروج مياه البحر والرمال في بعض المناطق ودخولها إلى شنايش الكورنيش.

خروج مياه البحر في الإسكندرية

وأكد أنه بناء على توقعات الأرصاد بارتفاع موج البحر وبالتغيرات الجوية بالأمس، تم رفع حالة الطوارئ بالشركة وتمركز السيارات وفرق الطوارئ، وبالفعل ارتفاع موج البحر أدى الى خروج مياه البحر محملة بالرمال إلى شنايش الكورنيش وتم العمل على سحبها وتطهير شنايش الكورنيش فجرا.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى

ورفع رئيس شركة الصرف الصحي، حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء الأمس على كافة أنحاء المحافظة، مناشدًا المواطنين بالإبلاغ عن أي شنايش بها مشاكل من أي نوع على رقم الخط الساخن للشركة 175 من أي خط أرضي أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي.

وأكد «نافع» على استمرار متابعة رفع المياه الناتجة عن خروج مياه البحر بسبب ارتفاع الأمواج في الإسكندرية، اليوم والتي وصلت إلى 4 أمتار، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد إضافة إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة.