رئيس مدينة سفاجا يشارك الموظفين وعمال النظافة مائدة إفطار جماعي (صور)

نظم اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إفطارا جماعيا لموظفي الوحدة المحلية للمدينة وعمال النظافة بفناء الحملة الميكانيكية.

دعوة رسمية على حفل إفطار جماعي لموظفي سفاجا

وأوضح رئيس مدينة سفاجا أن الإفطار يعد الأول من نوعه، وأول دعوة رسمية على حفل إفطار جماعي لموظفي الحملة الميكانيكية وعمال النظافة، تكريما لدورهم البارز وجهودهم المتواصلة على مدار اليوم.

وأضاف شعبان، في بيان صحفي اليوم، إن "فكرة تناول وجبة الإفطار مع العاملين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا تأتي في إطار الحرص على إضفاء جو من الألفة بين زملاء العمل مما يحقق الاطمئنان على سير العمل بهذه الأماكن الحيوية التي تتعلق بخدمات المدينة في كافة القطاعات سواء مرافق أو مشروعات عامة".

دعم عمال النظافة بافطار جماعي

وأشار رئيس المدينة إلى أن بادرة الإفطار تهدف إلى دعم عمال النظافة وتحفيزهم؛ لما لهم من دور مهم في خدمة المجتمع المحلي، وإظهار المدينة بالشكل اللائق، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة السليمة.

وطالب الموظفين بدعم جهود العمل والاهتمام بالمعدات والسيارات وبالنظافة والصحة العامة خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الآمال والطموحات، في ظل تنامي التوافد على مدينة سفاجا و نمو الإقبال السياحي على المدينة.