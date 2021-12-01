محافظ قنا يضع حجر الأساس لبدء العمل بمدينة الأمل.. حلم انتظره الأهالي 20 عاما

وضع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حجر الأساس لبدء أعمال البنية التحتية بمدينة الأمل التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك بحضور النائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ، واللواء إبراهيم أحمد، المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية، إحدى وحدات الهيئة العربية للتصنيع، والعميد أحمد عوض، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الجمعيات المستفيدة.

محافظ قنا: حلم انتظره الكثير منذ 20 عاما

وأوضح محافظ قنا أن مدينة الأمل حلم انتظره الكثير من المواطنين لأكثر من 20 عاما، ليتحقق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع ستبدأ العمل فورا بتحديد وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية، وعقب الانتهاء من أعمال الطرق سيتم البدء في تنفيذ أعمال شبكات المرافق من «مياه شرب، صرف صحي، غاز طبيعي، تليفونات، كابلات الكهرباء».

مدينة الأمل على مساحة 1539 فدان

وأضاف «الداودي»، أن مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدانا، وتم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 مترا لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، مشيرا إلى أنه تم تسليم 4248 قطعة حتى الآن، وسيتم تسليم القطع المتبقية لأعضاء الجمعيات المستفيده تباعا بالتوازي مع أعمال البنية التحتية الجارية، لافتا إلى أنه من المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وستضم العديد من المؤسسات الحكومية والترفهية، فضلا عن مساحات خضراء.

كما وجه محافظ قنا بتكثيف العمل وسرعة إنجاز الأعمال مع ضرورة الالتزام بالمخطط المعتمد للمدينة، من حيث إحداثيات الطرق الرئيسية والفرعية وعرض كل منها.