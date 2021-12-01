محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء كوبريين في ديروط

قام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط يرافقه اللواء محمد مصطفى، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، بوضع حجر أساس مشروع إنشاء كوبري على ترعة بحر يوسف ومشروع كوبري على ترعة الديروطية بقرية ديروط الشريف، بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه للمشروعين، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد بقرى مركز ديروط، ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مرحلتها الجديدة، وهو المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس محمد عادل دياب، مدير تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد، ومحمود نجار، رئيس مركز ديروط، وعيون إبراهيم، نائب رئيس مركز ديروط، وبعض مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.

وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء كوبري على ترعة بحر يوسف

وبدأ المحافظ ومرافقوه بوضع حجر أساس مشروع إنشاء كوبري على ترعة بحر يوسف الكيلو 2.800، ويربط قرية ديروط الشريف شرقًا بالتوابع والعزب غربًا، لتسهيل حركة المواطنين بين الجانبين، كما استمع إلى شرح من المهندس محمد عادل لمراحل تنفيذ المشروع الذي يبلغ تكلفته 23 مليون جنيه بحمولة 70 طنا، وتم تصميم الكوبري بطول 65 مترا وعرض 12.40 متر، والكوبري عبارة عن حارتين، كلًا منهما بعرض 5 أمتار و2 رصيف، كلا منهما بعرض 1 متر، بالإضافة إلى 2 درابزين بعرض 20 سم على جانبي الكوبري.

كما قام المحافظ بوضع حجر أساس مشروع إنشاء كوبري على ترعة الديروطية الكيلو 1.600 لربط قرية ديروط الشريف شرقًا وغرباً وتسهيلًا على المواطنين للانتقال بين الجانبين ويبلغ تكلفته 10 ملايين جنيه بحمولة 70 طنا، وتم تصميم الكوبري بطول 25 مترا وعرض 10.40 متر، والكوبري عبارة عن حارتين كلًا منهم بعرض 4 أمتار و2 رصيف كلًا منهم بعرض 1 متر، بالإضافة إلى 2 درابزين بعرض 20 سم على جانبي الكوبري.

تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع، خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى، موضحا أن جهاز تعمير الوادي الجديد يقوم بتنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية بقرى مركزي منفلوط وديروط.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح، بينما يتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.