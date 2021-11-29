البرلمان العربي يدين اقتحام رئيس الكيان الصهيوني للحرم الإبراهيمي

وجّه البرلمان العربي خطابات للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية، أكد فيها إدانته إقدام رئيس الكيان الصهيوني على اقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

استفزاز لمشاعر الفلسطينيين وجميع المسلمين

وندد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، بهذا الاقتحام، معتبرًا أن ذلك يمثل استفزازا لمشاعر الفلسطينيين وجميع المسلمين، ويأتي في إطار استمرار سلطات الاحتلال الصهيونية في سياساتها العدوانية والعنصرية، ومواصلة إرهابها الرسمي والمنظم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته في انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية.

البرلمان العربي يطالب بحماية المقدسات بفلسطين

وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والبرلمانات الإقليمية بالتحرك السريع والفوري وتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية تلك المقدسات والأماكن التاريخية، وإجبار سلطات الاحتلال الصهيونية على احترام حرمة الأماكن المقدسة وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

كما شدد البرلمان العربي على توفير الحماية اللازمة لها إعمالا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد وضعية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وأهمية الحفاظ على مكانتها التاريخية والقانونية.