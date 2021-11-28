رئيس البرلمان العربي يهنئ موريتانيا بعيد الاستقلال

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، وحكومتها وشعبها بمناسبة ذكرى الاستقلال، مؤكدا أن تلك المناسبة المجيدة وما تحمله من دلالات رمزية، تذكر بنضال وتضحيات الشعب الموريتاني العزيز في تحقيق أعظم إنجاز في تاريخ الجمهورية الإسلامية الموريتانية المشرق، وهو نيل الحرية والاستقلال وجلاء المحتل البغيض، ليكون ذلك اليوم ملهما للأجيال ونبراسا لهم ينير دروبهم للبذل والتضحية في سبيل الوطن.

العسومي يشيد بما حققته موريتانيا من إنجازات

وأشاد «العسومي»، بما حققته جمهورية موريتانيا الإسلامية من إنجازات رائدة على طريق التنمية والتطور والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو النهضة وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم للشعب الموريتاني العزيز في ظل قيادتها الحكيمة، متمنياً لشعبها التقدم والازدهار ومواصلة المسيرة التنموية .