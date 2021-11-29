البرلمان العربي يشارك في إعداد مشروع قرار مكافحة الاعتداء الجنسي ضد الأطفال

أكدت النائبة إحسان بركات، عضو البرلمان العربي، على مخاطر جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال عبر الإنترنت، محذرة من أنها تساهم في تدمير أجيال كاملة، وإيجاد شباب غير قادر على العمل والابتكار في المستقبل؛ وهو ما يمثل تهديدا مباشرا لسلامة الأمن المجتمعي للدول.

جاء ذلك خلال مشاركة النائبة إحسان بركات، ممثلة عن البرلمان العربي، في اجتماع اللجنة الثالثة الدائمة بالاتحاد البرلماني الدولي المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث ناقشت اللجنة مشروع قرار حول مكافحة الاعتداء الجنسي ضد الأطفال عبر الإنترنت، تمهيدا لاعتماده في الجلسة العامة للجمعية.

أسباب انتشار جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال

وأشارت «بركات»، في كلمتها، إلى أن هناك عوامل عديدة تساهم في انتشار هذا النوع من الجرائم، بعضها يرتبط بوجود قصور في التنشئة الأسرية، وضعف في التوعية المجتمعية، وبعضها الآخر يرتبط بعدم وجود قوانين رادعة لمجابهة هذه الممارسات غير الأخلاقية، فضلا عن انتشار العديد من التطبيقات الإلكترونية الموجهة للأطفال، التي تتضمن مواد إباحية، دون وجود ضوابط أو رقابة عليها.

4 نقاط رئيسية يجب مراعاتها عند صياغة مشروع قرار مكافحة الاعتداء الجنسي

وبشأن رؤية البرلمان العربي، حول مواد مشروع القرار، أشارت «بركات» إلى أربع نقاط رئيسية، طالبت أن يتم مراعاتها عند صياغة مشروع القرار، وهي:

أولا- حث الدول على إنشاء قاعدة بيانات شاملة بشأن حالات الاعتداء الجنسي ضد الأطفال عبر الإنترنت؛ لكي يتمكن الباحثون ومتخذي القرار من تقييم هذه الظاهرة بشكل دوري وإيجاد حلول مبتكرة للقضاء عليها.

ثانيا: إيلاء اهتمام أكبر ببعض الفئات من الأطفال ممن لا يملكون الحد الأدنى من القدرة على مواجهة هذا النوع من الجرائم، وخاصة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال اللاجئين أو المهجرين بسبب النزاعات والصراعات.

ثالثا: عقد حلقات وورش عمل دولية متعددة الأطراف من أجل صياغة قانون نموذجي عالمي موحد لمواجهة هذا النوع من الجرائم.

رابعا: تنظيم دورات تدريبية متخصصة لمتعقبي هذا النوع من الجرائم، من لحظة وقوعها وحتى لحظة القبض على الجناة.