تنصيب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات.. اليوم

تسدل الجامعات الستار، اليوم الخميس، على انتخابات الاتحادات الطلابية 2021-2022، من خلال انتخاب وتنصيب رئيس اتحاد كل جامعة، وفقا وتنفيذا للخريطة الزمنية التي أعلنها وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، رئيس المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأبرزها تطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، وكذلك الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

جامعة المنيا: لم نرصد أي مشكلات في انتخابات الاتحادات الطلابية 2021

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أنه سيجرى اليوم انتخاب وتنصيب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه، وكذلك أمناء اللجان النوعية بالجامعة، تنفيذا للخريطة الزمنية المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي، مؤكدا أنه لم ترصد أي مشكلات تتعلق بانتخابات الاتحادات الطلابية 2021-2022، لافتا إلى أنه جرى تطبيق الإجراءات الإحترازية كاملة للوقاية من المرض.

وأوضح «عبدالنبي» أن الانتخابات الطلابية جرت في إطار من الحرية والشفافية، وكذلك احترام التقاليد الجامعية، من أجل تكوين اتحاد طلابي ممثلا عن الطلاب، ومعبرا أيضا عن آرائهم وطموحاتهم بشكل شرعي؛ تعميقا لأسس الديموقراطية المختلفة لدى الطلاب، والعمل بروح الفريق.

جامعة كفر الشيخ: وقفنا على مسافة وحدة من جميع الطلاب

في السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ماراثون الانتخابات سينتهي اليوم الخميس، بتنصيب رئيس اتحاد الجامعة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت «دسوقي» إلى أن الانتخابات صارت بدون رصد أي مشكلات، مشددا على أن الجامعة وقفت على مسافة واحدة من جميع الطلاب المرشحين، وأن الماراثون جرى وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار.