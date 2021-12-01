خصم نصف العلاوة وتأجيل الترقية...تعرف على جزاءات قانون العمل الجديد

يعد مشروع قانون العمل الجديد، من القوانين التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين حيث ينتظره كل العاملين في القطاع الخاص لما يقدمه مشروع القانون من تنظيم وتحديد لعلاقة العامل بصاحب العمل، من زاوية الحقوق والواجبات، وشمل قانون العمل الجديد العديد من المزايا للعاملين بالقطاع الخاص، وكذلك نص على لائحة جزاءات تأديبية تقع على العاملين الخاضعين لقانون العمل الجديد وتستعرضها «الوطن»، في التقرير التالي.

لائحة جزاءات قانون العمل الجديد

- إنذار كتابي للموظف المقصر

- توقيع خصومات على أجر الموظف أو العامل الأساسي

- تأجيل العلاوة السنوية مدة لا تتعدى 3 أشهر

- خصم جزء من العلاوة السنوية بما لا يزيد عن نصف قيمتها

- تأجيل الترقية عن وقت استحقاقها

- خفض قيمة الراتب بما يعادل علاوة

- الفصل من العمل وفقا لما ينص عليه القانون

وكما ضم القانون لائحة جزاءات، ضم أيضا عددا م المزايا غير المسبوقة للعاملين وهي كالتالي:

مزايا قانون العمل الجديد

- التعيين الإجباري حال استمرار الموظف أو العامل بالوظيفة مدة 4 سنوات

- لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل حال تقديم الموظف أو العامل أي شكوى أو دعوى قضائية ضده.

- إعفاء العامل من رسوم الدعاوى القضائية التي يقدمها ضد صاحب العمل.

- توفير سكن وبدل انتقالات للعمال في المناطق النائية

- تقديم المنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات بما تحدده اللائحة

- توفير الدعم الصحي والنفقات العلاجية للعامل بما تحدده اللائحة

- توفير دورات تدريبة للعاملين لتنمية مهاراتهم وكذلك توفير الأدوات المطلوبة للعمل .