جدول فعاليات اليوم السادس لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43

تقام اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم السادس لمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ43، بدار الأوبرا المصرية، حيث تشهد الفاعاليات عرض العديد من الأفلام المختلفة والندوات الثقافية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم جدول فعاليات اليوم من مهرجان القاهرة السينمائي:

عروض المسرح الكبير

3:30 فيلم «انطوائيون» كوريا الجنوبية، مدته 90 دقيقة، تعقبه جلسة نقاشية

6:00 مساء فيلم «رقيق» فرنسا، مدته 93 دقيقة تعقبه مناقشة

9:00 فيلم «أرض الأحلام أمريكا»، ألمانيا مدته 113 دقيقة تعقبه مناقشة

عروض المسرح الصغير

11:00 مسابقة الأفلام القصيرة 3 مدتها 73 دقيقة

12:30 فيلم «أطياف»، تونس، لوكسمبرج، فرنسا مدته 122 دقيقة

4:00 فيلم «الأمير»، ألمانيا مدته 125 دقيقة

6:30 مسابقة الأفلام القصيرة 4، 60 دقيقة تعقبه مناقشة

8:30 فيلم «الغريب»، سوريا، فلسطين، ألمانيا مدته 112 دقيقة

عروض مسرح النافورة

7:30 فيلم «التذكار الجزء الثاني» المملكة المتحدة مدته 107 دقائق

10:00 فيلم «بيت جوتشي» أمريكا مدته 157 دقيقة

عروض مسرح الهناجر

1:00 فيلم «صعود»، أمريكا مدته 97 دقيقة

3:30 فيلم «الامتحان»، ألمانيا، كردستان العراق مدته 89 دقيقة

6:30 فيلم «أخوية»، جمهورية التشيك، إيطاليا مدته 97 دقيقة

10:00 فيلم «أريساكا»، الفلبين مدته 90 دقيقة

عروض سينما الزمالك

11:00 فيلم «بقدر ما أستطيع المشي»، صربيا، لوكسمبرج، فرنسا، بلغاريا، ليتوانيا مدته 92 دقيقة

3:30 فيلم «الانتقام لي.. الآخرون يدفعون نقدا»، إندونيسيا، سنغافورة، ألمانيا مدته 114 دقيقة

6:30 فيلم «بنات»، ألمانيا، إيطاليا، اليونان مدته 121 دقيقة 9:30 فيلم «سبعة كلاب»، الأرجنتين مدته 83 دقيقة

عروض سينما الزمالك

21:30 فيلم «عجلة الحظ والفانتازيا»، اليابان مدته 121 دقيقة 4:30 فيلم «قمر أزرق»، رومانيا مدته 85 دقيقة

7:00 فيلم «تمساح النيل»، مصر مدته 62 دقيقة

10:00 فيلم «المناطق النائية»، أستراليا، لوكسمبرج مدته 99 دقيقة

عروض قاعة إيوارت

3:30 مسابقة الأفلام القصيرة 2، مدتها 59 دقيقة، تعقبه مناقشة

(8) عروض سينما الهناجر

7:00 فيلم «مذكرات الآنسة منال»، مصر مدته 110 دقائق

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

من 12:00 إلى 13:30 حلقة نقاشية بعنوان «التعبير عن أصوات صانعات الأفلام العربيات بالتعاون مع نتفليكس»، تتحدث خلالها الفنانة هند صبري وتناقشها جاسمين طه بدار الأوبرا في حضور الجمهور العام.

من 14:00 إلى 15:30 حوار مع يتحدث فيه هاني أبو أسعد وأميرة دياب يناقشهما عمرو سلامة، دار الأوبرا، الجمهور العام.

من 16:00 إلى 17:30 حلقة نقاشية بعنوان التصویر والتمثیل الذکوري ﻓﻲ السینما والدراما المصریة «تأملات ﻓﻲ أوجه الضعف والقوة والسردیات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسکان»، يتحدث فيها صفي الدین محمود، مریم نعوم، فریدریکا مییر، کریم الشناوي، دکتور کریستیان جروس، أحمد مجدي دار الأوبرا الجمهور العام.

من 18:00 إلى 18:30 إعلان عن الفائزين بجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية دار الأوبرا الجمهور العام