«الصرف الصحي» تعلن الطوارئ لإنقاذ كورنيش الإسكندرية من الغرق: البحر بيحدف رمال وحجارة

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، رفع حالة الطوارئ، ونشر معدات وفرق طوارئ الشركة بالمواقع الساخنة بجميع أنحاء محافظة الإسكندرية، استعداد للتعامل مع ما يترتب على ارتفاع أمواج البحر عن منسوبه الطبيعي، مناشدًا أهالي الإسكندرية، فى بيان اصدره منذ قليل، سرعة الإبلاغ عن أي مشكلة، على رقم الخط الساخن بالشركة 175 أو على رقم 1201175175 أو على رسائل صفحة الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

غرق كورنيش الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، ووصوله ما بين 4.5 إلى 5 أمتار، وهو ما أسفر عن غرق كورنيش الإسكندرية، والكافيهات المقامة عليه، بسبب خروج مياه البحر إلى الشارع، إضافة إلى إصابة فتاة أثناء التقاطها صورة لأمواج البحر.

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكاثر السحب ونشاط الرياح، التي تسببت في ارتفاع موج البحر الذي أدى إلى إغلاق مينائي الدخلية والإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

إصابة فتاة أثناء تواجدها على البحر

أصيبت إحدى الفتيات أثناء تواجدها على سور كورنيش منطقة لوران شرق الإسكندرية، وذلك بسبب قيام البحر بإلقاء حجر حملته الأمواج وقذفت به في اتجاه الفتاة، وفقدت على أثره الوعي، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقلها للمستشفى.

فيما تسبب ارتفاع موج البحر في غرق عدد من الكافيهات الواقعة على كورنيش الإسكندرية، وذلك بسبب ارتفاع الموج الأمر الذي جعل شركة الصرف الصحي تدفع بسيارات الشفط؛ من أجل سحب المياه من الشوارع خاصة مع توقعات الأرصاد بهطول أمطار على المدينة الساحلية.

البحر يغرق منطقة المكس

كما تسبب ارتفاع مياه البحر عند كورنيش المكس بمنطقة العجمي محملة بالرمال، في تراكم المياه على الطريق، والتي جرى رفعها، وجار العمل بمعدات الشركة بتعاون مع الحي ونهضة مصر، فيما وجه المهندس إسماعيل زكي مدير عام التشغيل والصيانة بمنطقة العجمي بتطهير شنايش المنطقة بالسيارة المدمجة لتطهير الشنايش والشبكة من الرمال.