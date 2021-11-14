«اتصالات النواب» تناقش طلبات إحاطة لإنشاء 5 مكاتب بريد جديدة بالمنيا

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم، 5 طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد حته، بشأن إنشاء مكاتب بريد بقرى «أشنين، ونزلة بلهاسة، والشيخ زياد، وبني خلف، وبندر مدينة العدوة» بمحافظة المنيا.

وقال النائب أحمد حتة مقدم طلبات الإحاطة، خلال الاجتماع، بشأن إنشاء مكتب بريد قرية أشنين مركز مغاغة محافظة المنيا، إن هذه القرية تضم أكثر من 50 ألف نسمة وبها مكتب بريد مساحته صغيرة لم تتجاوز 35م، مبني بالطوب اللبن ومسقف بالخشب، وغير صالح لاستقبال المواطنين، وبناء عليه تم توفير قطعة أرض مساحتها 200م أملاك دولة بوسط القرية بجوار الجمعية الزراعية محاطة بالمباني من جميع الجهات، وأكد أن هذه الأرض تتوافر فيها اشتراطات الهيئة، وطالب بسرعة معاينة وتخصيص هذه الأرض لإقامة مكتب بريد عليها.

مكتب بريد قرية نزلة بلهاسة

وبشأن إنشاء مكتب بريد قرية نزلة بلهاسة مركز مغاغة محافظة المنيا، أشار إلى قيام الأهالى بالتبرع بقطعة أرض مساحة 200م داخل الحيز العمراني تتوافر فيها شروط الأمان والصلاحية، وطالب بضرورة معاينة وتخصيص هذه الأرض لإقامة مكتب بريد عليها.

مكتب بريد قرية الشيخ زياد

وفيما يتعلق بإنشاء مكتب بريد قرية الشيخ زياد مركز مغاغة محافظة المنيا، لفت إلى أنه تم توفير قطعة أرض بمساحة 250م على أربعة نواصٍ في المدخل الرئيسي لقرية الشيخ زياد، التابعة لإدارة التضامن الاجتماعي والخاصة بجمعية المحافظة على القرآن الكريم بالقرية، وطالب بسرعة المعاينة وتخصيص هذه الأرض لإقامة مركز خدمات بريدية عليها.

مكتب بريد قرية بني خلف

وأضاف حتة، بشأن إنشاء مكتب بريد قرية بني خلف محافظة المنيا، أنه تم توفير شقتين بمساكن القرية ملك الوحدة المحلية، والوحدة لا تمانع في تخصيصهما لإقامة مكتب بريد بهم للصالح العام، وتم المعاينة من قبل الهيئة القومية للبريد للشقتين، وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنهما، وطالب بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات بشأن إقامة مكتب بريد بالقرية لخدمة المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.

مكتب بريد بندر مدينة العدوة

وبشأن إنشاء مكتب بريد بندر مدينة العدوة محافظة المنيا، قال إنه تم توفير قطعة أرض بمساحة 200م أملاك دولة تابعة للإصلاح الزراعي داخل الحيز العمراني ببندر مدينة العدوة تصلح لإقامة مكتب بريد عليها تتوافر فيها جميع الاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية للبريد ليكون بديل المكتب الحالي، الذي تبلغ مساحتة 45م ويخدم أكثر من 600 ألف نسمة، وطالب بسرعة المعاينة وتخصيص هذه الأرض لرفع المعاناة عن الأهالي وخاصة أصحاب المعاشات.

مكتب بريد قرية أشنين

وأوضح عبده علوان نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، أنه بشأن إنشاء مكتب بريد قرية أشنين، يوجد بالقرية مكتب بريد مؤجر من الأهالى على مساحة 40م خاضع لحكم المحكمة الدستورية ولا يمكن تطويره في الوقت الحالي إلا بعد موافقة المالك، كما أن مساحته صغيرة، وأضاف أنه ورد كتاب من الوحدة المحلية لمدينة مغاغة بوجود قطعة أرض تابعة للأوقاف مقترحة لإقامة مكتب بريد عليها ضمن مبادرة حياة كريمة، ويتم تشكيل لجنة لعمل المعاينة والدراسة اللازمة لقطعة الأرض الأسبوع المقبل، وإعداد رد رسمي للجنة.

مكتب بريد قرية نزلة بلهاسة

وأضاف بشأن إنشاء مكتب بريد قرية نزلة بلهاسة التي تُخدم عن طريق مكتب بريد دهمرو، الذي يبعد عن القرية بمسافة 1 كم تقريباً، لم يرد للهيئة قرار تخصيص بقطعة أرض أو تقدم الأهالي بموقع لإنشاء مكتب بريد بالقرية، مضيفا أنه عند وجود طلب مقدم من النائب مقدم طلب الإحاطة بوجود قطعة أرض يتم تكليف لجنة لعمل المعاينة والدراسة اللازمة الأسبوع المقبل؛ لدراسة موقع قطعة الأرض؛ استناداً إلى الشروط والمعايير البريدية في هذا الشأن، على أن يتم بالجهود الذاتية، ويتم اتخاذ اللازم في ضوء ما تسفر عنه الدراسة.

وتابع: «بشأن إنشاء مكتب بريد قرية الشيخ زياد، التي تُخدم عن طريق مكتبي بريد مغاغة الرئيسي وطه حسين، الذي يبعد نحو نصف كم عنها، عند وجود تبرع بقطعة أرض يتم اتخاذ اللازم نحو تكليف لجنة لعمل معاينة للدراسة؛ استناداً إلى الشروط والمعايير البريدية في هذا الشأن، على أن يتم البناء بالجهود الذاتية، وبشأن إنشاء مكتب بريد قرية بني خلف التي تُخدم عن طريق مكتب بريد بني خالد مغاغة على مساحة 120م، وجار تطويره، ويُبعد عن القرية تقريباً 2.5 كم»، مؤكدا أنه سبق وتم معاينة الشقتين، ولم يتم تخصيصهما للهيئة من الوحدة.