هند صبري: علا عبدالصبور «فيها من شخصيتي».. أتمني تغير سلوكيات المجتمع

علقت الفنانة هند صبري على دور علا عبدالصبور، الذي قدمته خلال مسلسل «عايزة أتجوز»، بعد غياب أكثر من 10 سنوات، حيث تقدم نسخة جديدة بعنوان «البحث عن علا» الفترة المقبلة على «نتفليكس»، والذي من المقرر أن يبدأ عرضه على المنصة الإلكترونية مع بداية العام الجديد.

هند صبري عن شخصية «علا عبدالصبور»: قريبة لقلبي

وقالت هند صبري، خلال الندوة المقامة حاليا في دار الأوبرا المصرية على هامش فعاليات الدورة الـ 43، «حسيت أن الضحك على ذاتي أقصر طريق، لذلك تحمست لمسلسل علا عبدالصبور، فشخصية علا قريبة لقلبي، وأريد أن تتخطى معها أشياء كثيرة، والجمهور لديه خلفية بشأن تلك الشخصية، فيشعروا أنَّها قريبة بالنسبة لهم ويستطيعون تعديل سلوكياتهم من خلالها».

وعبّرت الفنانة هند صبري عن حبها لشخصية «علا» التي كتبت تفاصيلها المؤلفة غادة عبد العال، قائلة: «بحب علا وأشعر أنها جزء مني، ومن حياتي، خاصة أن شخصية علا لديها الكثير من شخصيتي».

تفاصيل مسلسل «البحث عن علا»

تعود علا عبدالصبور في مسلسل بعنوان «البحث عن علا»، وتخوض خلال 6 حلقات، العديد من المغامرات في عالم جديد، ورحلة مميزة تتأرجح فيها ما بين دوامة الحياة، وبين محاولاتها لإعادة اكتشاف ذاتها كامرأة، في حين تحاول الموازنة بين دورها كأم وزوجة ورائدة أعمال.

مسلسل «البحث عن علا»، يعد استكمالا للمسلسل الشهير الذي عرض عام 2010، ولكنه ليس جزأ ثان منه، وفقَا لما كشفت الفنانة هند صبري في تصريحات سابقة لها، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الدراما من بينهم سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي بالإضافة إلى ندى موسى، بجانب عدد من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان خالد النبوي.