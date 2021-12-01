«الفنون الجميلة» تهدي مستشفى الكبد الجامعي بالمنيا 22 عملاً فنيًا

شدد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وممارسات الصحة والسلامة العامة داخل الكليات، بما تشمله من اشتراطات التباعد وفقًا للطاقة الاستيعابية، والتعقيم والتطهير، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، والتحصين لكافة منتسبي المجتمع الجامعي، بما ينعكس إيجابيًا على احتواء انتشار فيروس كورونا، وتوفير مجتمع جامعي آمن.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا بحضور الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة، والعقيد أحمد الغرابلي عضو هيئة الرقابة الإدارية، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

كلية الفنون الجميلة تهدي مستشفى الكبد 22 عملًا فنيًا

وافق المجلس على قبول إهداء قدمته كلية الفنون الجميلة لمستشفى الكبد الجامعي، يضم 22 عملًا فنيًا، وتم اختيار الأماكن المناسبة لعرضها بالمستشفى لتضفي انطباعا بالبهجة والجمال على المرضى والزائرين.

وجرى استعراض قائمة بالكليات الأكثر نشرًا وتفاعلًا على المنصة التعليمية للجامعة، في ضوء الحفاظ على الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس الناشرين على المنصة.

إنشاء وحدة فرم الأوراق والمستندات

وأعلن رئيس الجامعة، أنه حفاظًا على البيئة واستدامتها والتخلص الآمن من النفايات وإدارتها واستثمارها بشكل إيجابي؛ جرى إنشاء وحدة فرم الأوراق والمستندات والسجلات الدشت، وتكليف إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بإعداد وصياغة الضوابط المالية والإدارية للوحدة وفقًا لأحكام لائحة المخازن، والمحفوظات، والمناقصات، والمزايدات.

تكريم الثلاث كليات الأولى الفائزة بمسابقة الأسبوع البيئي

وخلال انعقاد المجلس، كرم رئيس الجامعة الثلاث كليات الأولى الفائزة بمسابقة الأسبوع البيئي الأول على مستوى كليات الجامعة العشرين، التي أطلقها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لاختيار أفضل كلية، وذلك بناءً على عدد من المعايير لتقييم الأداء بالكليات، والتي تقيس مدى تحقيق الأهداف المطلوبة، وميزات الجودة التنافسية بين الكليات، من حيث استعدادها لبداية العام الجامعي الجديد، واستقبالًا لطلابها، ورفع وعيهم تجاه الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على البيئة الجامعية، واستغلالًا لمواردها الذاتية، إذ حصلت كلية التربية الرياضية على المركز الأول، والزراعة على الثاني، والتمريض على المركز الثالث.

كما تم عرض الموقف التنفيذي لأعمال الجودة بعدد من الكليات من قبل الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، سواء استعدادًا لزيارات لجان المراجعين الداخليين من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لكلية الألسن خلال الفترة من 13 – 18 ديسمبر الجاري، أو استعدادات كليتي العلوم والطب للتقدم للاعتماد.

وعرض الدكتور عصام فرحات، عددًا من المقترحات التي ترسخ دور الجامعة المجتمعي، وتعزز خدماتها لمجتمعها المحيط، من خلال تنفيذ قافلة بيئية متكاملة طوال العام لأحدى القرى بالمحافظة، وتوجيه مشاريع التخرج للطلاب لخدمة مجتمعهم، وعقد معرض في نهاية كل عام لأعمال الكليات وخدماتها بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.