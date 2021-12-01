«الصحة العالمية»: عدم التوزيع العادل للقاحات وراء ظهور متحور أوميكرون

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن سبب ظهور متحور أوميكرون عدم التوزيع المنصف للقاحات حول العالم، إلى جانب عدم تلقي بعض المواطنين لقاح كورونا في عدة دول، مؤكّدا أنَّ العالم كله سيكون في خطر في حال عدم التوزيع العادل للقاحات.

وأضاف أنَّ فيروس كورونا لا يزال يؤثر على حياة المواطنين على مستوى العالم، مبينًا أنَّ متحور أوميكرون يمثل تهديدا جديدا على كل المكتسبات التي تمّ تحقيقها على مدار عامين، لذا يحب أخذ الاحتياطات اللازمة لحين تحديد شدة المرض والمناعة التي تمّ اكتسابها من خلال اللقاح أو الإصابة بالفيروس مسبقا.

المنظري يحذر من التهاون مع المتحور الجديد لفيروس كورونا

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن: «أمامنا عدة أسابيع لإصدار معلومات كافية حول المتحور الجديد، موضحا أن الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال، إضافة الى أهمية أخذ اللقاحات للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والتوسع فى عملية الرصد والتقصي والتوسع في عملية تحليل التسلل الجيني وتتبع تطور انتشاره على مستوى الإقليمي والعالم».

أمامنا أسابيع لمعرفة معلومات بشأن شدة المتحور

وتابع: «فصل الشتاء تربة خصبة لانتشار فيروس كورونا وزيادة أعداد الإصابات بالفيروس، ولابد من الحفاظ على التباعد الاجتماعي ونظافة اليدين فاللقاحات لا تستطيع أن تضع حل لهذا الفيروس»، داعيًا جميع المجتمعات على مستوى العالم أن يتعاملوا بجدية مع فيروس أوميكرون.