آخر فرصة لاستيفاء بيانات المعلمين للحصول على شهادة «الترقي».. اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس، آخر فرصة لاستيفاء بيانات المعلمين المرشحين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام الدراسي 2020/2021، قبل غلق الموقع.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المديريات التعليمية خلال خطاب رسمي، بمراجعة بيانات المرشحين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، قبل غلق الموقع اليوم، وذلك توطئة لعرض الأكاديمية المهنية للمعلمين، الأمر على الوزير الدكتور طارق شوقي، لإصدار القرار الوزاري الخاص بمنح هؤلاء المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

استيفاء تقييم المدير والموجه الفني قبل غلق الموقع

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تعليمات الوزارة لاستيفاء بيانات المعلمين المرشحين للحصول على شهادة الصلاحية، كالتالي:

- استيفاء تقييم «المدير، والموجه الفني» قبل غلق الموقع.

- استيفاء تقييم ملف الإنجاز، وصحة استيفاء قضاء 5 سنوات من ممارسة العمل الفعلي حتى 31 ديسمبر 2020.

- حصر كشوف بيانات هؤلاء المعلمين غير المستوفين، معتمدة من مدير عام الإدارة، موضحا أسباب استبعاده مع نسخة إلكترونية .

تجميع كل الكشوف لغير المستوفين والمستبعدين من قرار وزير التعليم

- إرفاق نتائج التحقيق المتسببين في إدراج هؤلاء المعلمين في كشوف شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، وهم غير مستوفيين الشروط.

- تتولى إدارة شؤون العاملين بالمديريات تجميع كل الكشوف لغير المستوفين والمستبعدين من قرار وزير التعليم، من كل الإدارات التعليمية التابعة لهم، مع نسخة إلكترونية.

- إرسال خطاب مجمع مرة واحدة إلى المقر الرئيس للأكاديمية المهنية للمعلمين مرفق به نتائج التحقيقات مع المتسببين في إدراج هؤلاء المعلمين في كشوف شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ الاستلام.

- يحظر على الإدارات التعليمية مخاطبة الأكاديمية المهنية للمعلمين أو الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، بسحب إجراءات الترقي أو التسكين أو تغيير المسمى الوظيفي.