«الصحة العالمية» تؤكد: فيروس أوميكرون الأكثر انتشارا وعدوى

قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إن فيروس أوميكرون به تغير جديد من الجينات وبه عدد متحورات مختلفة عن غيره من المتحورات، متابعا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية أن تحور الفيروس متوقع، ولكن مدى تأثير التحورات ومدى العدوى، واللقاحات هو المقلق بالنسبة لفيروس أوميكرون.

وأوضح الدكتور عبدالناصر أبو بكر، أن المعلومات الأولية لفيروس أوميكرون تشير إلى أنه المتحور الأكثر عدوى والأكثر انتشارا، لافتا إلى الحكم على قدرة فعاليات اللقاح أمام المتحور الجديد لن يكون الآن، فهناك دراسات مستمرة لفهم تأثير متحور أوميكرون الجديد.

المنظمة توصي بأن اللقاحات هي الأداة الرئيسية للنجاة

وأضاف مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط: «منظمة الصحة العالمية توصي بأن اللقاحات هي الأداة الرئيسية للنجاة من حالات الوفاة الناتجة عن متحور كورونا الجديد أوميكرون».

الإجراءات الاحترازية هي السلاح الفعال للوقاية

وبدوره أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، على أن التحور لفيروس كورونا هو أمر طبيعي، وما زالت الإجراءات الاحترازية هي السلاح الفعال للوقاية من الفيروس.

وتابع أن التحور الحالي للفيروس ليس بسبب ضعف منظومة اللقاح فقط ولكن بسبب التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل على توفير كل اللقاحات، وحث الشركات المصنعة على زيادة خطوط الإنتاج الخاصة بلقاحات فيروس كورونا، لافتا إلى أن فيروس أوميكرون هو القلق المخيف حتى الآن «نأمل أن نتخطى هذه العقبة».