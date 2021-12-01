بدء منع استخراج أي أوراق لغير المطعمين بلقاح كورونا بالجامعات اليوم

بدأت الجامعات الحكومية، اليوم، تطبيق القرارات الوزارة بمنع دخول غير المطعمين والحاصلين على لقاح كورونا «كوفيد 19» إلى الحرم الجامعي بجانب، منع استخراج أي أوراق أو مستندات ثبوتية رسمية من الجامعة لأي شخص غير حاصل على لقاح كورونا، ومنع استخراج أية أوراق رسمية أو شهادات تخرج أو شهادات دراسات عليا لغير المطعيمن بلقاح كورونا مع تقديم شهادة التطعيم الرسمية المعتمدة للجهات المختصة حال الرغبة في استخراج أي أوراق رسمية، ومراجعة كل الشهادات الدالة على ذلك.

الجامعات: منع الطلاب غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول الامتحانات

وشدد رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، على ضرورة التزام جميع كليات الجامعة والقطاعات المختلفة بالقرارات الصادرة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن منع غير الحاصلين والمطعمين على لقاح فيروس كورونا من الدخول للهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وعدم استخراج أية أوراق ثبوتية ورسمية أو شهادات تخرج لطلاب الفرق المختلفة أو شهادات دراسات عليا دون التأكد من حصول الراغب في الشهادة على طلب تطعيم ومراجعة الشهادة الدالة على ذلك بدءا من اليوم، مؤكدا على تطبيق المراكز، وكذلك الوحدات الخدمية المختلفة التابعة للجامعة سواء وحدة المرور أو مجمع الخدمات والشهر العقاري، وكذلك البريد، ومكتب الخدمات الشرطية بالجامعة، مع التشديد على ضرورة تطبيق قرار الأعلى للجامعات بشأن منع الطلاب غير المطعمين بلقاح كورونا لحضور الامتحانات للفصل الدراسي الأول.

الجامعات: التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، على أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء تم البدء في تنفيذ ومنع استخراج أي أوراق رسمية أو شهادات لغير الحاصلين على لقاح كورونا وتقديم الشهادة المعتمدة التي تفيد بالحصول على التطعيم، مع التأكيد على ضرورة منع الطلاب غير المطعمين من حضور امتحانات نهاية العام والفصل الدراسي الأول تنفيذا لقرارات الأعلى للجامعات.