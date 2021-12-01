«القصير»: مصر من أوائل الدول في إفريقيا امتلاكا للمراكز البحثية الزراعية

أجرى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، بزيارة ميدانية إلى مركز البحوث الزراعية المجري، لبحث أوجه التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي، والتقى بالمختصين بالزراعة في المناطق الجافة، وتناول اللقاء الحديث حول الإنتاجية والقدرة على التحمل للحرارة والملوحة.

كما تفقد «القصير» مركز تربية واستنباط الآباء وتوفير المناخ المناسب، والتحكم فيه من حيث درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة.

مصر من أوائل الدول في الشرق الأوسط امتلاكا للمراكز البحثية الزراعية

وزير الزراعة أكد أن مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي تمتلك مراكز بحثية في مجال البحث العلمي الزراعي، وكذلك بحوث الصحراء، مضيفا أن الدولة المصرية تولي البحث العلمي الزراعي اهتمامًا كبيرًا نظرًا لدوره في زيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض والمياه، وكذلك قدرته على استباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتقاوم الأمراض والتغيرات المناخية.

تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

كما استعرض القصير جهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، وإنجي السمنودي مستشارة السفارة المصرية في المجر.