حالة الطقس غدا الخميس.. أجواء معتدلة نهارا باردة ليلا على كافة الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، إذ يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، معتدل على جنوبي سيناء والصعيد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء الأرصاد في البيان الصادر، إنّ الشبورة المائية تتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وكذلك مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1 و 1.5 متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

وجاءت درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 22 - 14

الإسكندرية 21 - 14

وادي النطرون 21 - 14

طنطا 22 - 14

شبين الكوم 22 - 14

دمنهور 21 - 14

بلطيم 21 - 15

مطروح 20 - 13

السلوم 13 - 18

سيوة 13 - 18

بورسعيد 21 - 14

دمياط 21 - 14

الزقازيق 22 - 14

المنصورة 21 - 14

الإسماعيلية 14 - 22

السويس 14 - 22

العريش 14 - 20

رفح 14 - 20

رأس سدر 14 - 20

نخل 20 - 11

نويبع 24 - 15

طابا 20 - 15

كاترين 20 - 11

الطور 24 - 15

شرم الشيخ 25 - 15

الغردقة 25 - 15

مرسى علم 27 - 16

الفيوم 22 - 13

بني سويف 22 - 12

المنيا 22 - 12

أسيوط 22 - 11

سوهاج 23 - 12

قنا 24 - 12

الأقصر 25 - 12

أسوان 26 - 13

إدفو 26 - 13

أبو سمبل 26 - 13

الوادي الجديد 25 - 13

شلاتين 30 - 18

أبو رماد 30 - 18

حلايب 27 - 18

رأس حدربة 27 - 18