حالة الطقس غدا الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

وقال خبراء الأرصاد في البيان الصادر قبل قليل، إنّ الشبورة المائية تتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة، كما يتوقع أن يشهد البحر المتوسط اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية إذ تتراوح سرعة الرياح بين 50:65 كم/ساعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 3 و4 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

وجاءت درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 23 15

الإسكندرية 21 15

وادي النطرون 22 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 23 16

دمنهور 22 14

بلطيم 22 15

مطروح 22 15

السلوم 19 14

سيوة 20 14

بورسعيد 21 14

دمياط 21 14

الزقازيق 22 15

المنصورة 21 15

الإسماعيلية 23 15

السويس 23 15

العريش 22 16

رفح 21 16

رأس سدر 24 16

نخل 21 11

نويبع 25 16

طابا 20 15

كاترين 21 11

الطور 25 15

شرم الشيخ 27 15

الغردقة 28 16

مرسى علم 28 16

الفيوم 23 14

بني سويف 23 12

المنيا 23 12

أسيوط 24 11

سوهاج 25 12

قنا 27 12

الأقصر 31 12

أسوان 31 13

إدفو 31 16

أبو سمبل 30 15

الوادي الجديد 26 14

شلاتين 31 19

أبو رماد 31 19

حلايب 28 20

رأس حدربة 27 20