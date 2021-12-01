تحرير محاضر لورش ومحلات تجارية تخالف مواعيد الغلق بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ورفع الإشغالات ومتابعة حالة النظافة، أسفرت عن تحرير 5 محاضر لمحلات تجارية وورش داخل الكتلة السكنية، تخالف المواعيد القانونية للغلق.

متابعة قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية

تأتي الحملات، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة قرارات رئاسة مجلس الوزراء، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وشارك فيها هشام فايز نائب رئيس مدينة المنيا، محمود حسين رئيس حى شمال المدينة، حسام الفلاح مدير عام إدارة الإشغالات.

رفع إشغالات تعيق حركة المواطنين وتسبب تكدس مروري

وأكد الدكتورمحمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، على استمرار حملات المتابعة الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواعيد الغلق الشتوية وكذلك ضبط حركة الشارع ومتابعة الحالة العامة بشوارع المدينة، ورفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين وتسبب الزحام والتكدس المرورى.

وأعلن حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير متابعة أعمال النظافه ورفع 30 طن مخلفات وتراكمات من منطقة أولاد الشيخ والشونية ومداخل عزبة زكريا وترعة عبده، كما تم رفع مخلفات من منطقة المستودع والمدخل الغربى ومن مدخل جبانة قرية دمشير حفاظا على بيئة صحية للمواطنين.

وأعلن محمد حيدر رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار، تكثيف حملات النظافه ورفع 25 طن مخلفات وتراكمات من الطريق العام على ترعة سرى باشا وخلف الجمعية الزراعية بالقرية، ومن أمام مدخل دمشاو هاشم للحفاظ على المظهر الجمالى والحد من انتشار الأمراض والأوپئه وخاصة كورونا.