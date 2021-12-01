محافظ المنيا يتابع منع دخول المواطنين المقرات الحكومية بدون كارت «كورونا»

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح لأي مواطن بداية من اليوم بدخول أية منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حفاظا على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، وشملت الجولة عدد من البنوك الحكومية والخاصة بالمدينة، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية.

الالتزام بتوجيهات «الوزراء» حرصا على سلامة المواطنين

وشدد المحافظ على عدم السماح لأي شخص «مواطن أو موظف»، لا يحمل كارت التطعيم الخاص به، بالدخول إلى المنشآت الحكومية، مؤكدا أهمية الالتزام بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، حرصا على سلامة المواطنين.

ووجه «القاضي» رجال الأمن بالمنشآت بتنفيذ القرارات بكل شدة وحزم، وعدم السماح للمواطنين بالدخول إلا بعد تقديم ما يفيد بتلقي اللقاح، ويحمل خاتم شعار الجمهورية.

ولفت محافظ المنيا إلى أنه تيسيرا على المواطنين يمكن تصوير شهادة تلقي اللقاح، والاحتفاظ بها على الهاتف، وتقديمها حين طلبها.

وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين

وناشد اللواء أسامة القاضي، المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح بسرعة التوجه لأقرب مركز لتلقيه، حرصا على صحتهم، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن للتطعيم بيسر وسهولة، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والحفاظ على التباعد.