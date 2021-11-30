ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في آخر جلسات نوفمبر.. و6.8 مليار جنيه مكاسب سوقية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، آخر جلسات نوفمبر، على ارتفاعات جماعية، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعاً بنسبة 1.63%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11395.6 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 1.27%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2127.84 نقطة، بينما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3105.14 نقطة مرتفع بنسبة 1.38%.

«إيجي إكس 50» يغلق على ارتفاع 1.63%

وارتفع مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1.63%، ليغلق الجلسة عند 11395.6 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت قيم التداولات 1.9 مليار جنيه، من خلال التداول على 757.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 45.539 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 196 سهمًا، إذ ارتفع 83 سهمًا، فيما انخفض 39 سهما فقط، واستقر 74 سهمًا دون تغيير.

ارتفاع المؤشر الرئيسي

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن جميع مؤشرات البورصة، أنهت تعاملات اليوم على أداء إيجابي، بدعم من عمليات شراء من المؤسسات المالية المصرية والعربية، ليرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بمكاسب نحو 183.99 نقطة، مدعوماً بالأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية العربية والمصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي عند 11200 نقطة، الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر الرئيسي بالايجابية وتحقيق مكاسب كبيرة خلال التعاملات.

وأضاف عيد، أن استمرار الأداء الإيجابي للأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء، يقود المؤشر الرئيسي لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 11400 نقطة، مستهدفا مستوى المقاومة الثاني عند 11600 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية، واتجاه المؤسسات المالية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية، يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي عند 11200 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70» ينجح في اختراق مقاومة 2100 نقطة

ونجح مؤشر «إيجي إكس 70»، في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 2100 نقطة، بدعم الأداء الإيجابي لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة التي شهدت أداء إيجابي بالتعاملات اليوم.

وتابع عيد، أن اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، وباستمرار الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، يتجه بالمؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 2160 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 2100 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي 17.6 مليون جنيه للعرب، و5.2 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 22.9 مليون جنيه.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 722.043 مليار جنيه، بمكاسب 6.8 مليار جنيه.