مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.52% في مستهل تعاملات أولى جلسات ديسمبر

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، أولى جلسات شهر ديسمبر، على ارتفاع دون المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، الذي تراجع بنسبة 0.52%، في بداية التداول، مسجلا مستوى 11336.39 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.25%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2133.16 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.25%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3113.23 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع 0.3%

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.30%، عند مستوى 2134.23 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات، وقت كتابة التقرير، 296.6 مليون جنيه، من خلال التداول على 67.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 8932 صفقة.

التداول على 156 سهما

وشهدت بداية التداولات في جلسة اليوم التداول على 156 سهمًا، إذ ارتفع 44 سهما فقط، فيما انخفض 20 سهماً، واستقر 92 سهماً دون تغيير، وبلغت خسائر رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 1.2 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 720.757 مليار جنيه.

توقعات باختراق المؤشر الرئيسي مستوى 11400 نقطة

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي بشركة «انترناشيونال لتداول الأوراق المالية»، استمرار الآداء الإيجابي للأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء، بما يقود المؤشر الرئيسي لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 11400 نقطة، مستهدفا مستوى المقاومة الثاني عند 11600 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية، واتجاه المؤسسات المالية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية، يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي عند 11200 نقطة.

مكاسب آخر جلسات شهر نوفمبر

وكانت البورصة، أنهت تعاملات الجلسة الأخيرة من شهر نوفمبر، أمس الثلاثاء، على ارتفاع جماعي ومكاسب سوقية، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على ارتفاع بنسبة 1.63%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11395.6 نقطة.