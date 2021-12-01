الطرق البديلة بعد غلق وصلة محور صفط اللبن: يستمر 10 أيام

أنهت إدارة مرور الجيزة، اليوم الأربعاء، استعداداتها لتنفيذ غلق محور صفط اللبن حتى تتمكن الشركة المنفذة من تركيب الكامرات المعدنية على الكوبري، وذلك بعد صدور قرار من محافظ الجيزة، ينص على استمرار المحافظة في غلق طريق محور صفط اللبن أعلى شارع السودان.

غلق وصلة محور صفط اللبن

وأشار القرار إلى أن أعمال الغلق تستمر قرابة الـ 10 أيام، ومن المقرر انتهائها في الخامسة صباح 11 ديسمبر المقبل، ويرجع ذلك إلى قيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية بتركيب كمر معدني في محور الفريق كمال عامر المعروف سابقاً بـ «محـور الزمر»، وتقاطعه مع محور صفط اللبن، وبالتحديد في الوصلة المتواجدة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور.

يذكر أن تلك الوصلة، تخدم حركة المركبات القادمة من اتجاه شارع ثروت من جهة الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

الطرق البديلة بعد غلق محور صفط اللبن

و تستعرض «الوطن»، الطرق البديلة بعد غلق محور طريق صفط اللبن، فبالنسبة للقادم من شارع ثروت والراغب بالسير أعلى طريق محور صفط اللبن في اتجاه الطريق الدائري ومنطقة كرداسة وما يحيط بها من مناطق أخرى، يكون الاتجاه الآخر «التحويلة»، هو السير في اتجاه المنزل الذي يؤدي إلى منطقة قسم شرطة بولاق الدكرورـ مستشفى بولاق العام، ومنطقة صفط اللبن من أسفل المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة التي يتم غلقها في الساعة الثانية عشر منتصف ليل الخميس.

ويكون السير بعد نهاية المنزل يساراً بالتحديد في شارع مصطفى مشرفة حتى نهايته، ويتابع السير حتى بداية شارع التحرير والمتواجد أسفل محـور صفط اللبن إلى أن يصل حتى المطلع المؤدي إلى محور صفط اللبن من منطقة الشوربجي.

حركة السير شارعي السودان والتحرير

ويؤدي السير في المطلع إلى الوصول إلى الطريق الدائري _كرداسة، وتسير المركبات في شارعي السودان والتحرير بالدقي، بشكل طبيعي على مدار اليوم، ويمكن استخدامه بديلا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري خلال فترة الغلق.