مواعيد التحويلات المرورية أثناء غلق وصلة «الدائري» من محور صفط اللبن

يتساءل عدد كبير من المواطنين من مستخدمي محور صفط اللبن بالجيزة عن مواعيد الغلق الكلي للوصلة الكائنة بالمحور أعلى شارع السودان، والمؤدية إلى الطريق الدائري، وذلك على خلفية قيام الشركه المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصه بمشروع محور الفريق كمال عامر، محور الزمر سابقا، بأعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بالمحور، ومن ثم الإعلان عن التحويلات المرورية البديلة خلال الأعمال.

مواعيد العمل اليومية حتى انتهاء الأعمال

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة لـ«الوطن»، عن إجراء غلق كلي للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان، والمؤدية إلى الطريق الدائري لمدة 30 يوما، تنتهي في الساعة الخامسة صباح يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر نوفمبر الجاري، لافتا إلى أن الأعمال تُجرى بدءا من الساعه 1 صباحا 6 صباحاً فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

التحويلات المرورية خلال فترة الأعمال

وأشار المصدر إلى أن محافظة الجيزة نسقت مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة بإعداد التحويلة المرورية خلال فترة القيام بالأعمال، لافتا إلى أن حركة المركبات القادمة من شارع ثروت، والتي ترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن في اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة، تتبع المسار الآتي:

- السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور، ومستشفى بولاق العام، ومنطقة صفط اللبن من أسفل المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة المطلوب غلقها.

- استكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفة حتى بداية شارع التحرير، أسفل محور صفط اللبن، وصولا للمطلع المـؤدي إلى محور صفط اللبن من منطقة الشوربجي.

- السير باتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري بكرداسة بعد تجاوز منطقة الغلق الكلي بسبب الأعمال المشار إليها.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة

وأكد المصدر أن المطلع الآخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير بالدقي يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم، ويمكن استخدامه بديلا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها، لافتا إلى قيام الإدارة العامة للمرور بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، إضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.