غلق كلي لوصلة محور صفط المؤدية للدائري 30 يوما

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر «محور الزمر سابقاَ»، بالبدء في أعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بالمحور، في منطقة تقاطعه مع محور «صفط اللبن»، تحديداً في الوصلة الكائنة أعلى شارع «السودان» وقسم شرطة بولاق الدكرور، التي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع «ثروت»، باتجاه الطريق الدائري، عن طريق محور «صفط اللبن».

التنسيق مع الشركة المنفذه بإعداد التحويلـه المرورية

وتنوه محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن، أعلى شارع السودان، المؤدية إلى الطريق الدائري، وذلك لمدة 30 يوماً، ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء 2 نوفمبر الجاري، حتى الساعة 5 صباح يـوم الأربعاء الأول من ديسمبر المقبل، على أن تكون الأعمال ابتداءً من الساعة 1 صباحاَ حتى الساعة 6 صباحاً فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بإعداد التحويلة المرورية الآتية:

التحويلات المرورية

- حركة المركبات القادمة من شارع ثروت، وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسه تتبع المسار الآتي:

السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور.

– مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل المنزل الكائن بجوار مدخل الوصله المطلوب غلقها، والسير بعد نهاية المنزل يساراً بشارع مصطفى مشرفة.

- استكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفة حتى بداية شارع التحرير، الكائن أسفل محـور صفط اللبن، وصولاً حتى المطلع المؤدى إلى محور صفط اللبن من منطقة الشوربجي.

- السير باتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري كرداسه بعد تجاوز منطقة الغلق الكلي بسبب الأعمال المشار إليها .

محور صفط اللبن يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير

كما تنوه محافظة الجيزة بأن المطلع الآخر لمحور صفط اللبن، الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير بالدقي، يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم، ويمكن استخدامه بديلاً أيضاً للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.