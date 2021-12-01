أعلى 5 محافظات إنجابا في مصر: «القاهرة ليست منها»

أوضح الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بطب قصر العيني، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن الجهاز القومي للتعبئة والإحصاء في تقريره الأخير عن المحافظات الأكثر إنجابا في مصر خلال الفترة الأخيرة، وذلك عن عام 2019، التي شهدت زيادة كبيرة في عدد المواليد، بالنسبة للسنوات الماضية.

الأكثر والأقل إنجابا في مصر

وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان السابق، في منشور له علي صفحته الخاصة عبر «فيسبوك» أنه طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كانت المحافظات الخمس الأكثر انجابًا هي بالترتيب كالتالي:

1ـ مرسى مطروح

2ـ أسيوط

3ـ سوهاج

4ـ قنا

5ـ المنيا

نسب الإنجاب في مصر

وبين «عمرو حسن»، أن محافظة مطروح سجلت 49.1 لكل ألف، وذلك عن عام 2019، وهي الأعلى من حيث المحافظات، وكانت قد سجلت في 2018، 51.8 لكل ألف، حيث سجلت انخفاض بلغ 2.7 لكل ألف في معدل المواليد، كما سجلت محافظة بورسعيد أقل معدل للمواليد حيث بلغ عدد المواليد بها 16.2 ألف، وذلك 2019، في مقابل 16.9 لكل ألف عن 2018، وذلك بمعدل انخفاض في المواليد بلغ 0.7 لكل ألف.

معدلات الإنجاب

ويوضح البيان الذي نشره مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن محافظة اسيوط سجلت مواليد بلغت 29.4 لكل الف، في الترتيب الثاني بعد مطروح، وبعدها في ترتيب الأعلى إنجابا قنا، حيث سجلت 28.3 لكل ألف، وبعدها المنيا 27.6 لكل ألف، وبعدها بني سويف 26.5 لكل ألف، وبعدها جنوب سيناء سجلت 26.4 لكل ألف.

وجاءت محافظة الأقصر بـ25.4 لكل ألف، وبعدها الفيوم وأسوان حيث سجلوا 25.3 لكل الف، وبعدها البحر الأحمر 24.5، وبعدها 24.4، وبعدها البحيرة 23.4، الجيزة 22.2، وبعدها كفر الشيخ 22.1، وبعدها المنوفية 22.0، وبعدها الشرقية 21.8، وبعدها القاهرة 21.5، وبعدها الوادي الجديد 20.8، وبعدها الإسكندرية 20.6، وبعدها الغربية 20.5، وبعدها الدقهلية 20.2، وبعدها السويس ودمياط سجلا 19.8، وبعدها القليوبية 19.3، وبعدها شمال سيناء 18.4، واخيراً بورسعيد 16.2.