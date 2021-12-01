«مرسي» يبحث مع نائب وزير الاقتصاد الروماني سبل تبادل الخبرات الصناعية

بحث المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، مع ندانييلا نيكولسكو نائب وزير الاقتصاد الروماني، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات الصناعية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال استقباله ندانييلا نيكولسكو، بحضور ممثل شركة روم ارم الرومانية المتخصصة في إنتاج الذخائر، في جناح وزارة الإنتاج الحربي على هامش فاعليات اليوم الثالث لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2021 المقام في الفترة من 29/11 - 2/12/2021، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، انفتاح الوزارة على التعاون وتحقيق التكامل بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الرومانية، بما تمتلكه كل جهة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية متطورة.

قدرة مصر على تنظيم الأحداث الدولية

وأشار «مرسي» إلى أن إقامة معرض إيديكس 2021 في نسخته الثانية على أرض مصر، يعكس الثقة في قدرة مصر على تنظيم هذا الحدث الدولي بمشاركة كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية والتسليح، داعياً الشركات الرومانية ومن بينها روم ارم إلى تشكيل فرق فنية لزيارة الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة.

ومن جانبها، أكدت دانييلا نيكولسكو، حرص الجانب الروماني على إحراز تقدم في العلاقات المشتركة مع مصر في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرةً إلى أن رومانيا تعد أكبر دولة في جنوب شرق أوروبا، وتعد محوراً لنفاد المنتجات المصرية إلى دول البلقان والبلطيق، وشهدت حركة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا انتعاشًا كبيراً خلال النصف الأول من عام 2021، متجاوزةً تداعيات جائحة كورونا.

مصر تجذب الشركات العالمية العملاقة

وأكدت «نيكولسكو»، أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في كافة المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة، ومنها الرومانية؛ لتعزيز التعاون المشترك في ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تتمتع به مصر حالياً، مؤكدة أهمية دفع آفاق التعاون بين مصر ورومانيا في مختلف المجالات التنموية المشتركة، مشيرة إلى أن مصر تعتبر الشريك الأول لرومانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، كما تعتبر رومانيا بوابة مصر لدخول أوروبا.

ومن جانبه، صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن نيكولسكو، أشادت خلال اللقاء، بالإمكانيات التصنيعية والفنية لوزارة الإنتاج الحربي وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، ما يشجع العديد من الشركات الرومانية إلى عقد المزيد من الشراكات مع الوزارة وجهاتها التابعة لتعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مضيفاً أنه تم خلال اللقاء، التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تمتد إلى بدايات القرن الماضي، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربي تتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات الرومانية، وزيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والأفريقية.