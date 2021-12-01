وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون المشترك مع شركتي IGMAN وTRB البوسنية

التقى المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع Djahid Murat Begovic مدير عام شركة IGMAN d.d. Konjic البوسنية وMirjana Sarenac Miclc مدير عام شركة «TRB» البوسنية؛ بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الصناعات العسكرية، جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021» ضمن فعاليات يومه الثالث.

وصرح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك المقترحة مع الشركتين البوسنيتين في مجال التصنيع العسكري، مستعرضًا الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لافتا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تقوم بالمشاركة بمنتجات عسكرية جديدة في «EDEX 2021» من بينها أنواع جديدة الذخائر كما تشارك بمنتجات مثل «سينا 200، ST 500، رادار ثنائي الأبعاد، رشاش متعدد»، كما أكد على أن كل الجهات المصرية المشاركة في المعرض حريصة على التكامل معا ليخرج بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها.

أهمية تبادل الزيارات مع الشركات البوسنية

وأشار الوزير «مرسي» إلى أن هذا اللقاء ليس اللقاء الأول مع ممثلي شركة TRB البوسنية، حيث التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أحد ممثلي الشركة خلال مشاركته بمعرض الدفاع الدولي بأبو ظبي في فبراير الماضي لبحث أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين، مشددا على أهمية تبادل الزيارات بين الشركات البوسنية وشركات الإنتاج الحربي للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بكل جهة وتحديد مجالات التعاون المستقبلي على أرض الواقع.

وأعربت Mirjana Sarenac Miclc مدير عام شركة «TRB» البوسنية عن تطلعها لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، خاصةً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة علاوةً على دورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، مشيدةً بما اتطلعت عليه من معروضات الوزارة من ذخائر وأسلحة وعربات مدرعة، مشددةً على أهمية الدور الذى تضطلع به مصر لإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة، لافتةً إلى أن EDEX 2021 كان واحداً من ثلاث معارض دولية للصناعات الدفاعية حرصت الشركة خلال هذا العام على المشاركة بها نظراً لتميزها وثقلها.

الشركات البوسنية تطلع للتعاون مع اللإنتاج الحربي

من جانبه أكد Djahid Murat Begovic مدير عام شركة IGMAN البوسنية، على تطلعه من خلال مشاركة الشركة بالمعرض إلى توسيع نطاق التعاون مع الشركات المصرية، وخاصةً شركات الإنتاج الحربي والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في مجال الصناعات العسكرية من خلال تعاونها مع العديد من الشركات العالمية إلى جانب إسهاماتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية.

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن EDEX 2021 يمثل فرصة هامة للوزارة لعقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية من خلال عرض إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي التصنيعية والتكنولوجية والفنية في مجال التصنيع العسكري إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيات حديثة في هذا المجال.