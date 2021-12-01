وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفدا إماراتيا لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة بشركة «إيدچ» الإماراتية، ووليد الفلاحي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، والذي يقام بمصر في نسخته الثانية بمركز المنارة خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض وبحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

مرسي يستعرض الإمكانيات التصنيعية للوزارة

في بداية اللقاء تم الترحيب بالوفد الإماراتي، واستعرض الوزير «مرسي» الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، مؤكدا على دور الوزارة الأساسي والذي يتمثل في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة والشرطة من أسلحة ومعدات وذخائر، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية والمشاركة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، كما أشار الوزير «مرسي» إلى أن التعاون التصنيعي بين مصر والإمارات يشهد طفرة قوية تعكس علاقة القيادات السياسية بالبلدين، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الفترة المهمة والتاريخية لتعميق أطر التعاون المشترك.

من جانبه أجرى حمد المرر رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة بشركة إيدچ الإماراتية، عرضا تقديميا عن شركته، مشيرا إلى أن مجموعة «إيدچ» مقسّمة إلى خمسة قطاعات وهي: «المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الدفاع السبراني، الحرب الإلكترونية والاستخبارات، دعم المهام»، ورسالة «إيدچ» هي تزويد السوق بتقنيات مبتكرة وخدمات متطورة بسرعة وكفاءة أكبر وتضم المجموعة 25 شركة بإجمالي 12 ألف موظف.

المرر: مهتمون بتعزيز الشراكة مع الشركات المصرية

وأشار «المرر» إلى اهتمام «إيدچ» بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية وفي مقدمتها شركات الإنتاج الحربي، وذلك في إطار ما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة والانتقال بهذه الشراكة إلي آفاق أكثر انفتاحا.

من جانبه أشاد وليد الفلاحي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات بتنظيم معرض «EDEX 2021»، معرباً عن تمنياته بدوام نجاحه خلال الأعوام المقبلة، واستعرض مجالات عمل الشركة، مؤكدا على حرص «دبي للاستشارات» على تعزيز التعاون مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة التي تعود بالنفع على مصر والإمارات والمنطقة العربية والإفريقية بأكملها.

ضرورة تبادل الزيارات بين الجانبين

في نهاية اللقاء أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة تبادل الزيارات والوفود الفنية بين الجانب المصري والإماراتي للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الجانبين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.