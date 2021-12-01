وزير الإنتاج الحربي يستقبل رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أحمد إسماعيل بهبهاني، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2022، ورئيس تحرير «الخليج» الكويتية ضمن فعاليات اليوم الثالث من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض.

في بداية اللقاء تم الترحيب برئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2022، ورئيس تحرير «الخليج» الكويتية، وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن العلاقات المصرية الكويتية تاريخية وراسخة، مضيفا أنه تم خلال اللقاء التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

الوزارة تلبي احتياجات القوات المسلحة من معدات وذخيرة

وأكد الوزير مرسي على دور الوزارة الأساسي، والذي يتمثل في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من أسلحة ومعدات وذخائر، لافتا أنه يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بالجهات التابعة في تصنيع منتجات مدنية والمشاركة في المشروعات القومية والتنموية بالدولة، كما أشار الوزير مرسي إلى ضرورة تعميق أطر التعاون المشترك بين الجانبين.

تعزيز الشراكة مع الكويت

من جانبه أشار أحمد بهبهاني، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2022، ورئيس تحرير الخليج الكويتية إلى اهتمام الجانب الكويتي بتعزيز الشراكة مع الجانب المصري، خاصةً وزارة الإنتاج الحربي، وذلك في إطار ما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة، موجهاً الدعوة لشركات الإنتاج الحربي للمشاركة في معرض الكويت للطيران 2022.

في نهاية اللقاء أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن بهبهاني أشاد بتنظيم معرض «EDEX 2021» ومعروضات وزارة الإنتاج الحربي بالجناح المصري، ودور مصر المحوري بالمنطقة.