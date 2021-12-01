مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية

شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والعميد ركن مهندس، خليفة علي الكعبي، رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من ممثلي مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية، للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

مؤتمر إماراتي مصري للشركات الدفاعية

جاء ذلك على هامش المؤتمر الإماراتي المصري للشركات الدفاعية، الذي عُقد في بداية اليوم الثالث من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس، محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، و«مطر علي الرميثي»، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

التعاون في الصناعات الدفاعية من خلال تبادل الخبرات

في البداية، رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالجانب الإماراتي في بلدهم الثاني مصر، مثنياً على المشاركة الإماراتية المتميزة بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، الذي يعد منصة هامة لعرض مستجدات التكنولوجيا العالمية في مجالات الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب في هذا المجال، والعمل على التأسيس لشراكات العمل المشتركة ونقل وتوطين الصناعات والتقنيات، مشدداً على أن المذكرة تأتي في ضوء العلاقات الراسخة الممتدة بين مصر والإمارات والتقارب الشديد بين القيادتين، وكذا في ضوء التطور غير المسبوق الذي تشهده الصناعات الوطنية المصرية والإماراتية، والإمكانات الهائلة المتوفرة لدى وزارة الإنتاج الحربي ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

وأشاد بقيام دولة الإمارات الشقيقة بالاستثمار في مجال امتلاك القدرة المستدامة في مختلف الصناعات سواء الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع أو القطاع المدني، مؤكدا أنه لمس هذا التطور خلال مشاركته هذا العام في مختلف المعارض الدفاعية التي نظمتها الإمارات مثل «IDEX ودبي للطيران».

تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع مختلف الجهات والشركات المشاركة بالمعرض

من جانبه أعرب «مطر علي الرميثي»، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، معرباً عن اهتمام الجانب الإماراتي بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع مختلف الجهات والشركات المشاركة بالمعرض، وفي مقدمتها شركات الإنتاج الحربي، خاصة بعد ما شاهده من تطور ملحوظ في المنتجات العسكرية التي تشارك بها الوزارة في معرض EDEX 2021، مؤكداً أن اهتمام الجانب الإماراتي بالتعاون مع الإنتاج الحربي يأتى بهدف تبادل الخبرات والرؤى في ظل الإمكانات المتوفرة لدى الجانبين.

علاقات التعاون بين مصر والإمارات راسخة وممتدة تاريخياً

وأكد «الرميثي»، أن علاقات التعاون بين مصر والإمارات راسخة وممتدة تاريخياً، بما يعزز أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإماراتية في مختلف مجالات التصنيع، مشيداً بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية، وأشاد بدور وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير، كما أشاد بتنظيم معرض EDEX 2021 .

وأوضح العميد ركن مهندس، خليفة علي الكعبي، رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن مشاركة الإمارات بمعرض EDEX 2021 تأتي في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ونظراً لأهمية هذا الحدث.

وزارة الدفاع الإماراتي تشكر الجانب المصري على الدعوة وحفاوة الاستقبال

ونقل شكر وزارة الدفاع الإماراتي للجانب المصري على الدعوة وحفاوة الاستقبال، متمنياً نجاح المعرض في كافة نسخه القادمة، مؤكداً أنه لا يخفى على أحد أن العلاقات الإماراتية المصرية نموذجا يحتذى به للعلاقات «العربية - العربية»، من حيث قوتها ومتناتها وقيامها على أسس راسخة من الاحترام والمصالح المشتركة، كما استعرض نبذة عن بداية الصناعات العسكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي فى إطار استراتيجية العمل بالوزارة وهي الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العربية والعالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الانتاج الحربي، معرباً عن حرص الطرفين أن يكون توقيع اليوم بمثابة إنطلاقة تعاون جديد مثمر مع الجانب الإماراتي بالشكل الذي يعود بالنفع على مصر والإمارات والمنطقة بأكملها.