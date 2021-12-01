حظك اليوم الأربعاء 1-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثيرون على متابعة طالع الأبراج يوميا، التي تنقسم إلى ترابية ومائية وهوائية ونارية، وتؤثر حركة الكواكب حول الشمس على طاقة كل برج، وتتحدد الصفات الخاصة بكل شخص حسب البرج ونوعه.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 1-12-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك، وحاول أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس، ولا تغامر.

حظك اليوم برج الحمل 1-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان.. استمع للطرف الآخر وكن عادلا ولا تبخسه قدره.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 1-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة اللازمة لإنجاز أعمالك على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 1-12-2021 على الصعيد العاطفي

هناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تصر اليوم على أن تفي بها.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم تظهر أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر، فقط حافظ على حماية حقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 1-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر.

حظك اليوم برج السرطان 1-12-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بمراجعة نفسك بصدق، ولا تصدق الشائعات وتجنب العناد.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 1-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح اليوم في كل مباراة ذهنية وتحسن التعبير.

حظك اليوم برج الأسد 1-12-2021 على الصعيد العاطفي

تؤثر في الأهل والأخوة والأحباب بلباقتك وبلاغتك وترغب في الخروج والانطلاق.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 1-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وقد يصيبك اليوم ببعض التشوش.. يجب أن تراجع خطواتك إذا أردت إصلاحا لشئونك المهنية والمادية.

حظك اليوم برج العذراء 1-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 1-12-2021 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد داعمان ويمدانك بالحماس والحيوية.. اعتمد على ذلك لتجمع الكل على هدف واحد.

حظك اليوم برج الميزان 1-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 1-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم مثالي للتأمل والمراقبة ومراجعة الماضي وتساعدك الأفلاك على التوصل لنتائج مهمة، فقط اعمل في صمت، وانتبه لصحتك.

حظك اليوم برج العقرب 1-12-2021 على الصعيد العاطفي

قد تستجد أمور خاصة بالعائلة وتتضح الرؤية أمامك بالنسبة لمشاكل عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 1-12-2021 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في برجك يساعدانك على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها.

حظك اليوم برج القوس 1-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتتقاسم مع الزملاء والأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقات مفيدة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 1-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. اليوم كن مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور أو إذا شعرت بالإحباط.

حظك اليوم برج الجدي 1-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس في برجك تدعمك وتمنحك سحرا وتأثيرا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 1-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم بصيرة رائعة ترشدك إلى الطريق السليم.

حظك اليوم برج الدلو 1-12-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع المشتري يدفعك نحو المغامرة وتتواصل بصورة أفضل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 1-12-2021 على الصعيد المهني

قد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال أو العمل، وقد تتاح أمامك اليوم فرص عليك أن تغتنمها.

حظك اليوم برج الحوت 1-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء ترفع معنوياتك وتمنحك نشاطا ويقظة وقدرة على التواصل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.