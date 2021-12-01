أسباب إحالة عمر كمال للتحقيق: ارتكب أخطاء في حق مصر

أصبح مؤدي المهرجانات عمر كمال، الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الدقائق الماضية، بعد إعلان نقابة المهن الموسيقية إحالته للتحقيق على خلفية حفله الأخير بالمملكة العربية السعودية.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أسباب التحقيق مع عمر كمال بنقابة المهن الموسيقية.

سبب التحقيق مع عمر كمال

أزمة عمر كمال مع نقابة الموسيقيين، بدأت عقب إحيائه حفل غنائي داخل المملكة العربية السعودية، رفقة كل من حسن شاكوش وحمو بيكا.

وخلال الحفل أدى مطرب المهرجانات عمر كمال، أغنيته الشهيرة «بنت الجيران»، وخلالها تعمّد تغيير كوبليه الأغنية الذي يقول: «اشرب خمور وحشيش» إلى «أشرب تمور وحليب».

ولم ينته الأمر عند هذا، بل ما أثار جدل العامة، هو إجابته على سبب تغيير الكوبليه، إذ قال عمر كمال، إنه تعّمد تغيير كلمات الأغنية، لكون السعودية «أرض طاهرة، ولا يمكن أن يقال فيها مثل كلمات مثل خمور وحشيش»، على حد تعبيره.

وعلى خلفية ذلك، أعلنت نقابة الموسيقيين، إحالة عمر كمال للتحقيق، مؤكدةً كامل احترامها الكامل للمملكة العربية السعودية، وأن مصر بلد مقدس ومصان عبر التاريخ ولا يمكن أن يتم فيها غناء مثل تلك الكلمات الخادشة والخارجة عن القانون.

إيقاف عمر كمال وإحالته للتحقيق

وأعلنت النقابة في بيانها، إيقاف مؤدي المهرجانات عن الغناء، حتى مثوله للتحقيق أمام لجنة قانونية من قبل النقابة، للحديث معه عن أسباب قيامه وافتعاله هذه الأزمة خلال تواجده في السعودية، وبيان سبب تصريحاته المثيرة للجدل، التي تقلل من شأن بلده مصر، وعلى إثرها سيتم إعلان العقوبة الموقعة عليه.

جدير بالذكر أن عمر كمال، كان قد أحيا حفلين غنائيين رفقة كلًا من حمو بيكا، وحسن شاكوش، الموقوفين عن الغناء في مصر، وذلك في موسم الرياض، وعقب ذلك طار كمال إلى دولة تركيا من أجل إحياء عدة حفلات هناك، قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل استكمال جولته الغنائية مع بداية العام المقبل.