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حظك اليوم برج الثور الخميس 2-12-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:06 ص | الخميس 02 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور يحب الحفاظ على علاقاته مع أصدقائه والمقرّبين منه، والاهتمام بهم والمُحافظة على أسرارهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في مواجهتك فلا تستسلم للعصبية مع شركاء العمل.. انتبه لحقوقك ودافع عنها بهدوء.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

إذا كنت متزوجا قد تجد أنك تميل للاستعجال والعناد مع شريك حياتك.. انتبه لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

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