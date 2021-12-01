حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 1-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد لديه شخصية قوية، يحرص دائما على أن يكون هو الشخص المسيطر، سواء كان ذلك في حياته الشخصة أو المهنية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح اليوم في كل مباراة ذهنية وتحسن التعبير.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

تؤثر في الأهل والأخوة والأحباب بلباقتك وبلاغتك وترغب في الخروج والانطلاق.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.